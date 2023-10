Vídeo: Logan Paul envergonha Dillon Danis antes que uma confusão estoure com os seguranças, Jake Paul invadindo o ringue

Logan Paul derrotou Dillon Danis durante quase seis rounds, mas a luta terminou de forma embaraçosa, como muitos previram.

Com Paul dominando a luta, Danis chegou a tentar desferir uma guilhotina após tentar uma queda anterior. Para seu crédito, Paul ignorou a finalização quando Danis caiu na tela e deu um soco no chão, o que fez com que os seguranças corressem para o ringue quando quase começou um tumulto.

O irmão mais novo de Paul, Jake Paul, estava certo na confusão quando os lutadores foram separados. Quando a ordem foi finalmente restaurada, o locutor Michael Buffer confirmou que Paul venceu todos os rounds no placar, mas Danis foi desclassificado pelo movimento ilegal que realmente encerrou a luta.

“Ele deveria ser bom no jiu-jitsu, o que aconteceu?” Paulo disse depois. “Recheei a queda, tentei isso. Tentei fazer a guilhotina, me desculpe por ter perdido aquele punho de martelo. Ah, isso teria sido bom. Lamento que tenha terminado assim. Dillon Danis é realmente um covarde. Apenas um ser humano sujo, sujo.”

Mesmo antes de ser desclassificado, Danis aparentemente deu menos de 10 socos em todos os seis rounds, já que parecia estar mais interessado em insultar Paul do que em lutar contra ele.

Com Danis não se engajando, Paul continuamente desferiu uma saraivada de socos, com alguns desses tiros escapando enquanto o dano começava a aumentar. Paul continuou balançando com abandono imprudente, enquanto Danis só conseguia manter as mãos levantadas para tentar desviar alguns dos tiros que vinham em sua direção.

No meio do terceiro round, Danis optou por cair de costas como se estivesse convidando Paul a pular para sua guarda – como se fosse uma luta de MMA e não uma luta de boxe – e recebeu um coro de vaias do público de Manchester. como uma recompensa. Mesmo quando Paul baixou as mãos apenas provocando algum tipo de reação, Danis se recusou a realmente ir atrás dele.

Paul permaneceu no controle enquanto prendeu Danis no canto antes de desferir quatro e cinco socos consecutivos. Quando Danis finalmente tentou um soco, Paul recuou para garantir que não corria nenhum perigo, mas não enfrentou nenhum perigo real após reiniciar no centro do ringue.

A única ofensa real que Danis tentou veio de uma tentativa malfadada de queda que quase fez com que os seguranças entrassem no ringue. O árbitro conseguiu separar os lutadores enquanto Paul permanecia estóico enquanto Danis continuava sem fazer quase nada para realmente tentar vencer a luta.

Momentos depois, Danis realmente tentou uma guilhotina, que Paul encolheu os ombros enquanto o jogava no chão e desferia outro soco. Então a confusão começou quando a segurança correu para o ringue para manter os lutadores separados, com Paul subindo nas cordas para declarar sua vitória.

Após a vitória, Danis deixou o ringue desanimado enquanto Paul mandava uma mensagem para seu amigo e ex-campeão de duas divisões do UFC Conor McGregor, que não compareceu no sábado.

“Ei, Conor McGregor, você vê isso?” Paulo gritou. “Peguei seu p****, coloquei ele na coleira e levei ele para passear. Quem é o verdadeiro lutador agora?”