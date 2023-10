Vídeo mostra jogador de futebol juvenil de 11 anos atirando em companheiros de equipe, dizem policiais

No clipe, você pode ver um garoto correndo até um veículo em um estacionamento, pegando uma arma no banco do passageiro e atirando em outro garoto que estava de costas.

Segundos depois, você pode ver uma mulher agarrar a arma das mãos do garoto… antes de aparecer para castigá-lo no estacionamento.

Segundo os policiais, o incidente aconteceu por volta das 20h20 no campo de futebol do Northwest Recreation Complex em Apopka … depois que o garoto de 11 anos e dois outros jogadores de futebol juvenil de 13 anos começaram uma discussão. Dizem que quando a criança disparou um único tiro, ele atingiu os outros – pegando um na parte superior do corpo e acertando outro no braço.