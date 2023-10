Vídeo: O ringue de boxe Fury vs. Ngannou sobe de baixo do palco durante a longa cerimônia de abertura

Quando o card principal do pay-per-view Tyson Fury x Francis Ngannou começou, não havia ringue na arena porque até isso merecia uma entrada triunfal para o evento que seria realizado na Arábia Saudita.

Após três lutas eliminatórias que terminaram em nocautes, um grande show começou com apresentações dos artistas de hip-hop Lil Baby, Becky G e Flow Dan que levaram ao eventual surgimento do ringue de boxe onde o evento principal seria realizado.

Foi um espetáculo e tanto com o ringue subindo de baixo do palco no meio da apresentação, que já era um dos momentos mais loucos da história recente dos esportes de combate, como algo saído diretamente de Rochoso IV.

A luta principal é na verdade a única luta que estava programada para acontecer dentro da arena que foi construída nos últimos 90 dias para abrigar o card de Fury x Ngannou. As lutas preliminares e a eliminatória foram todas realizadas ao ar livre em uma área separada antes que a multidão finalmente se infiltrasse na arena para o evento principal.

Tudo levou à luta entre Fury e Ngannou após uma longa cerimônia de abertura, juntamente com atrasos adicionais antes que os combatentes finalmente se preparassem para entrar no ringue.