Vikings perdem Cousins ​​​​no 4º quarto contra o Packers, teme-se lesão no tendão de Aquiles

O quarterback do Minnesota Vikings, Kirk Cousins, sofreu o que parecia ser uma lesão grave em Domingo contra os Packers.

Primos tive mancar para a linha lateral e foi descartado pelo resto do jogo quase imediatamente após deixar o campo.

O Vikings disse isso Primos sofreu um ferimento no tornozelo durante o terceira descida com Faltam 10 minutos no jogo.

A reprodução do vídeo mostrou Primos com movimento consistente com um Lesão de Aquilesmas não houve diagnóstico oficial da equipe.

Jaren Salão entrou no jogo para substituir o QB veterano.

O Vikings foram capazes de segurar um 24-10 vantagem após a saída de Cousins ​​que representa uma importante vitória no Divisão NFC Norte jogo.