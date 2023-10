Vince McMahon sobre seu relacionamento com Dana White após a fusão UFC-WWE: ‘Dana e eu nos damos muito, muito bem’

Vince McMahon e Dana White sempre fizeram comparações como dois executivos poderosos e francos, com personalidades semelhantes em esportes de combate e entretenimento.

Em determinado momento no passado, White afirmou que McMahon realmente queria lutar com ele e o CEO do UFC comentou recentemente que o relacionamento deles era em grande parte adversário porque ambos estavam competindo por uma audiência com os fãs. Na verdade, White afirmou que McMahon “tentou me foder tantas vezes sem motivo” só porque eram concorrentes.

Tudo mudou agora que White e McMahon operam sob a mesma bandeira, com o UFC e a WWE se fundindo como TKO Group Holdings. McMahon atua como presidente executivo, enquanto o papel de White mudou de presidente do UFC para CEO do UFC, mas agora eles trabalham juntos para atingir o mesmo objetivo.

“Eu não arraso ninguém, a menos que eles atrapalhem”, disse McMahon sobre White ao falar aos repórteres na luta entre Tyson Fury e Francis Ngannou. “Mas Dana e eu nos damos muito, muito bem.

“Ele é um cara muito bom. Somos bons parceiros e bons empresários. Somos bons empresários e nos damos bem.”

White afirmou que conversou com McMahon pelo menos 20 vezes desde que a fusão entre as duas empresas foi concluída. Houve até conversas sobre o UFC e a WWE realizarem eventos na mesma cidade, na mesma arena, durante um grande fim de semana de esportes e entretenimento.

Mark Calaway – mais conhecido como The Undertaker da WWE – só conseguiu sorrir e rir quando questionado sobre McMahon e White trabalhando juntos agora.

“Acho hilário”, disse Calaway. “Ambos são tão parecidos.”

É claro que esse comentário rendeu um olhar rápido de McMahon com um lembrete sutil de que ele ainda permanece competitivo, mesmo que esteja trabalhando com White para transformar a TKO Group Holdings em um negócio ainda maior.

“Ele é um cara durão!” McMahon disse. “Sou um empresário melhor.”

Piadas à parte, a empresa resultante da fusão com o UFC e a WWE foi avaliada em mais de US$ 21 bilhões quando os dois lados se uniram e é provável que esse número aumente ao longo dos dois anos. Tanto o UFC quanto a WWE têm acordos lucrativos de direitos de transmissão em breve, o que certamente atrairá muito interesse e dinheiro de possíveis parceiros.