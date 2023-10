Vinicius: Eu sei que não vou fazer da Espanha um país sem racistas

Avançado do Real Madrid Vinicius é um dos jogadores de futebol mais conhecidos do mundo do esporte e o brasileiro sempre foi um defensor de causas sociais, como o combate ao racismo.

Em particular, sua luta aumentou desde, entre outras coisas, o episódio de Mestalla na temporada passada.

“Pessoalmente sei que não vou mudar a história, que não vou fazer da Espanha um país sem racistas, nem do mundo inteiro”, disse ele em entrevista ao L’Equipe.

“Mas sei que posso mudar algumas coisas. Para que quem vier nos próximos anos não passe por isso, para que as crianças possam ter tranquilidade no futuro.

O extremo reconheceu que o evento em Valência tem sido muito difícil para ele, embora tenha dito que não é o único episódio em que sofreu o racismo da sociedade.

“Aconteceu muitas vezes e em Valência de forma flagrante e importante.

“Senti muita tristeza. Se estou em campo é para deixar as pessoas felizes. E um grupo, que sei que é minoritário, pode te afetar a ponto de você não pensar mais em jogar.

“Aprendi muito sobre racismo. A cada dia sei mais. É uma questão muito complexa.

“Espero muito que esses episódios não aconteçam novamente. Não só comigo, mas com todos os jogadores, com todos… E principalmente com as crianças.

“Eles não estão preparados para este tipo de momentos. Desde os 19 anos que me interesso pelo tema racismo.

“Entendo um pouco mais como devo reagir. Fico feliz que as coisas estejam mudando. As leis vão mudar e, nos estádios, acho que isso vai acontecer cada vez menos graças a isso.”

Vinicius tem consciência de que, a partir de sua posição, é capaz de fazer com que a sociedade veja que mudanças nesse sentido são necessárias.

“Minha voz tem peso. Posso ajudar”, explicou o atleta de 23 anos.

“Não se trata apenas de futebol ou apenas de pessoas negras.

“Se alguém te insulta de uma forma que te machuca, você tem que revidar. Até que as coisas mudem.”

O racismo na LaLiga e o apoio das instituições

O brasileiro também foi questionado sobre o que disse sobre a LaLiga ser propriedade de racistas.

“Porque o que aconteceu em Valência foi na 35ª jornada, mas em todos os jogos fora de casa anteriores houve episódios de racismo. Nunca fizeram nada”, insistiu.

“Já tinha falado com a La Liga para dizer que isto tinha que mudar.

“Eles me ouviram desde o momento em que o mundo inteiro começou a falar sobre a Espanha. Isso os fez reagir.”

Vinicius sabe que sozinho não pode realizar as mudanças necessárias para que o esporte seja envolto em um ambiente saudável e não tóxico.

“Se eu ficar sozinho contra o racismo, o sistema irá facilmente esmagar-me”, reflectiu.

“Quando estamos todos juntos, quando pessoas importantes tocam no assunto, como o presidente do Brasil, como o presidente da Uefa, como Kylian, como Neymargrandes jogadores, como Rio Fernandoque sempre me escreve e que está comigo nessa luta, isso necessariamente tem mais peso.

“Em Valência, um grupo inteiro num estádio insulta um jogador e no próximo jogo pode jogar normalmente? Com ​​os seus adeptos, sem perder pontos, sem sanções?

“A mudança virá a partir daí. Acho que precisamos agir para que os racistas tenham medo de dizer coisas que podem afetar a mim, mas também às suas vidas. As pessoas precisam entender.”

A influência de Ancelotti

Voltando a atenção para seu crescimento dentro e fora de campo, ele aponta para seu técnico italiano Carlos Ancelotti como alguém que foi fundamental para o seu crescimento esportivo.

“Ele é como pai e filho. Ele fala conosco sobre tudo”, revelou.

“Graças a ele consegui lidar melhor com momentos para os quais não estava particularmente preparado.

“Ele sempre me pressiona e quer que eu mantenha a cabeça fria. Bom, na hora de me dar uma “repreensão”, ele também não se segura? Nesse momento eu digo a mim mesma que é demais!

“Aí eu penso sobre isso e nunca há coincidência. Ele sempre faz isso porque é preciso.”

Isso o está ajudando a sonhar grande, com ambições como uma possível Bola de Ouro.

“Esperançosamente, mas prioridade para a equipe”, respondeu ele quando questionado sobre um dia ganhar o prêmio.

“Como Karim. Ele deu todas as suas assistências para Cristiano e sempre foi Cristiano quem levou o troféu. No final ele acabou vencendo.

“Sempre falo da importância dos meus companheiros. Se eu marcar 60 gols em uma temporada e não vencermos, não adianta.

“Como posso ganhar uma Bola de Ouro se no final a minha equipa não ganhou nada? Penso que todos trabalhamos juntos.”