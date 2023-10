Vivace ABRE VAGAS de EMPREGO; Confira quais são os cargos!

A Vivace, casa de repouso especialmente projetada para oferecer aos residentes um ambiente familiar, de paz, sossego e tranquilidade, está com ótimas possibilidades de emprego na capital paulista. Dito isso, antes de falar mais sobre, consulte quais são as oportunidades disponíveis:

Assistente administrativo – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Geral – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Cozinha – Perdizes – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Cozinha (Volante) – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais II – São Paulo – SP – Efetivo: Forração das camas; Organização da rouparia / guarda-roupas; Abastecimento dos setores coleta e organização dos expurgos; Preenchimento de planilhas de controle e inventários; Envio de enxoval e roupas dos residentes pra lavanderia;

Assistente de Serviços Gerais – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Vivace

Sobre a Vivace, vale a pena frisar que ambas as unidades, localizadas nos bairros de Perdizes e Saúde, em São Paulo/SP, proporcionam um ambiente acolhedor. Além disso, estão em regiões de fácil acesso para os familiares e colaboradores.

Em relação aos seus diferenciais, podemos mencionar: equipe multidisciplinar formada por profissionais especializados, que atuam com dedicação e qualidade, atividades de socialização e estrutura completa e adaptada.

Por fim, a Vivace Residencial para Idosos valoriza o desenvolvimento dos seus colaboradores e estimula valores fundamentais, para garantir uma prestação de serviços com respeito, carinho e atenção às necessidades de cada idoso.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas do Vivace já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



