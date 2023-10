Vivara ABRE VAGAS de EMPREGO em todo o país

A Vivara, empresa brasileira de produção de joias, que fabrica e comercializa joias e acessórios, está contratando novas pessoas para preencher o seu time. Isto é, antes de falar mais sobre a marca, consulte a lista de vagas de emprego disponíveis:

Estoquista – Campo Largo – PR – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – Campo Largo – PR – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – Aparecida de Goiânia – GO – Efetivo;

Vendedor (a) – Diadema e São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – Aracaju – SE e Natal – RN – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Aracaju – SE – Lojas / Shopping;

Copeira – Independência Shopping – Juiz de Fora – MG – Lojas / Shopping;

Jovem Aprendiz – Shopping Flamboyant – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar Administrativo – São Paulo – SP – Logística.

Mais sobre a Vivara

Sobre a Vivara, podemos destacar que, fundada em 1962, mantém há 60 anos o compromisso de desenvolver produtos com o mesmo cuidado com que os antigos ourives faziam, criando joias exclusivas e eternas.

A Vivara é a maior rede de joalheria do Brasil, com mais de 300 pontos de vendas, entre lojas Vivara, Life by Vivara e quiosques, presentes nas principais cidades do país. Suas joias levam encantamento e delicadeza, com o objetivo de eternizar os momentos mais especiais de cada cliente.

A empresa atua ainda em diversas frentes para dar cada vez mais consistência às suas políticas de sustentabilidade. É signatária do Pacto Global da ONU e dos Princípios de Empoderamento Feminino da ONU Mulheres. A Vivara também apoia continuamente organizações sociais nas comunidades em que está inserida.

Como enviar o currículo?

Agora que a lista de vagas da Vivara já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!