VIVO anuncia PROCESSO SELETIVO com 500 vagas para ESTUDANTES

Se você deseja trabalhar na Vivo, saiba que a empresa está com processo seletivo aberto para vários cargos. Além disso, a chance é para estudantes.

Processo seletivo VIVO

A Vivo anunciou a abertura de inscrições para o seu novo programa de estágio, oferecendo cerca de 500 vagas em diversos estados do Brasil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de novembro.

Neste programa, a Vivo reforça seu compromisso com a diversidade e a inclusão, destinando 50% das vagas exclusivamente para candidatos autodeclarados como negros. As oportunidades estão distribuídas em localidades nos estados de São Paulo, Pará, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Piauí, Maranhão e no Distrito Federal.

O programa de estágio da Vivo não se limita apenas a proporcionar experiência no ambiente de trabalho, mas oferece uma trilha completa de desenvolvimento, capacitação e formação sobre a cultura da empresa.

Os estagiários terão acesso a metodologias, ferramentas, desenvolvimento de habilidades interpessoais, conhecimento em negócios, cultura organizacional e diversidade.

Vagas do processo seletivo

As vagas abrangem diversas áreas da empresa, incluindo Auditoria, Comercial e Negócios, Engenharia, Experiência do Cliente, Finanças, Jurídico, Marketing e Produto, Recursos Humanos, Sustentabilidade e Tecnologia e Digital. Para participar, é necessário estar cursando o ensino superior com previsão de formatura entre junho de 2025 e dezembro de 2026, ou ser estudante de ensino tecnólogo a partir do 2º semestre.



A disponibilidade para estagiar 6 horas por dia é um dos requisitos, e conhecimento de inglês não é obrigatório.

Os estagiários selecionados receberão uma bolsa-auxílio a partir de R$ 1,9 mil, além de benefícios como assistência médica e odontológica, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, smartphone e planos de dados, day off no aniversário, programa de idiomas e descontos nos produtos e serviços da Vivo.

Esta é uma ótima oportunidade para os estudantes universitários adquirirem experiência e desenvolverem suas habilidades em uma das maiores empresas de telecomunicações do Brasil.

Como se inscrever neste processo seletivo

Os interessados poderão se inscrever pelo link até o dia 30 de novembro.

O processo seletivo para o programa de estágio da Vivo é composto por várias etapas, garantindo que os candidatos sejam escolhidos de maneira abrangente. As etapas incluem:

Inscrições: Os candidatos devem se inscrever até o dia 30 de novembro de 2023.

Match de Valores: Nesta etapa, a Vivo avalia a compatibilidade dos valores e cultura do candidato com os da empresa.

Desafio Digital Vivo: Os candidatos enfrentam desafios digitais que testam suas habilidades e conhecimentos.

Dinâmica Virtual em Grupo: Os aprovados nas etapas anteriores participam de dinâmicas virtuais em grupo, onde demonstram suas habilidades de trabalho em equipe.

Entrevistas: Os candidatos passam por entrevistas, onde têm a oportunidade de demonstrar suas qualificações e motivações.

Admissão: Os estagiários selecionados iniciarão o programa em fevereiro de 2024.

Sobre a VIVO

A Vivo é uma das principais empresas de telecomunicações no Brasil. Ela oferece serviços como planos de celular, internet, TV por assinatura e telefone fixo para pessoas e empresas. A Vivo é conhecida por sua ampla cobertura de rede móvel, funcionando bem em áreas urbanas e rurais.

A empresa também investe em tecnologia, como o 4G e 4.5G, que proporcionam uma internet mais rápida. Além disso, estão se preparando para o 5G, que será ainda mais avançado.

A Vivo se preocupa com o meio ambiente e a inclusão digital, procurando ser sustentável e levar a conexão para áreas que precisam.

Quanto ao atendimento ao cliente, eles oferecem várias maneiras de obter ajuda, como lojas físicas, atendimento telefônico e recursos online.

A Vivo também está envolvida em esportes e cultura, patrocinando eventos e apoiando a cultura brasileira.