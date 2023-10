Você conheça o spoofing? Confira e proteja-se

O spoofing é uma técnica frequentemente utilizada em golpes virtuais para enganar as vítimas, mascarando a verdadeira identidade ou origem de uma mensagem. Essa tática é usada em atividades criminosas como ataques de phishing, spam, fraude e outros tipos de tentativas de enganar pessoas ou sistemas. A proteção contra o spoofing geralmente envolve a implementação de medidas de segurança, como autenticação de acesso, criptografia e uso de sistemas de detecção de fraudes para identificar e bloquear atividades suspeitas.

Como o Spoofing é Empregado em Golpes Virtuais

Os golpes virtuais estão cada vez mais sofisticados, e os criminosos adotam estratégias diversas para enganar as vítimas. No caso do spoofing, a tática é forjar uma comunicação em nome de uma marca ou pessoa legítima usando técnicas de camuflagem diversas. Existem várias aplicações de spoofing em golpes virtuais, sendo as principais:

Phishing

O phishing é um tipo comum de golpe virtual no qual os criminosos enviam mensagens de e-mail, mensagens de texto ou até mesmo mensagens em redes sociais similares a de uma fonte confiável, como um banco, serviço de e-mail, ou rede social. Eles falsificam o remetente (spoofing de e-mail ou SMS) para parecer legítimo, com o objetivo de induzir a vítima a clicar em links maliciosos, revelar informações pessoais, como senhas, ou baixar malware.

Vishing

No vishing (voice phishing), os criminosos usam spoofing de identificação de chamadas para fazer o número de telefone da vítima parecer vir de uma empresa legítima, como um banco ou agência governamental. Eles então ligam para a vítima e tentam obter informações confidenciais, como números de conta bancária ou números de seguro social.

Caller ID Spoofing em Golpes de Suporte Técnico

Os golpistas se fazem passar por equipes de suporte técnico frequentemente e usam spoofing de identificação de chamadas para fazer parecerem legítimas. Eles falam com a vítima sobre um problema no computador e pedem acesso remoto para “corrigi-lo”, geralmente cobrando taxas exorbitantes por serviços falsos.



Redirecionamento de Tráfego

Alguns golpistas usam spoofing de DNS ou IP para redirecionar o tráfego de um site legítimo para uma página falsa parecida com a autêntica. Isso pode ser usado para roubar informações de login, como nomes de usuário e senhas.

Spoofing em Redes Sociais

Criminosos podem criar perfis falsos em redes sociais, usando fotos e informações pessoais roubadas de outras pessoas. Nesse caso, os criminosos se passam por alguém de confiança para enganar amigos ou familiares da vítima com o objetivo de compartilhar informações pessoais ou dinheiro.

Spoofing de Endereços de E-mail em Golpes de Negócios

Esses são golpes direcionados a empresas, nos quais os criminosos podem falsificar endereços de e-mail de funcionários de alto escalão para solicitar pagamentos ou informações confidenciais dos funcionários.

Como se Proteger do Spoofing

Para se proteger de golpes virtuais que utilizam a tática de spoofing, é importante seguir algumas medidas preventivas. Confira:

Verifique a Identidade do Remetente

Sempre confira se quem está entrando em contato é realmente a pessoa ou empresa indicada. Seja cético em relação a e-mails, mensagens de texto, ligações telefônicas ou mensagens em redes sociais de remetentes desconhecidos. Não confie automaticamente em informações de identificação, como endereços de e-mail ou números de telefone, pois eles podem ser falsificados por spoofing.

Tenha Cuidado com Links e Anexos

Evite clicar em links ou abrir anexos em mensagens de origem desconhecida ou suspeita. Mesmo se a mensagem parecer legítima, verifique cuidadosamente a URL antes de clicar para garantir a legitimidade do site.

Desconfie de Mensagens de Urgência

Muitos golpes usam táticas de urgência para pressionar as vítimas a agir rapidamente. Não se deixe levar por solicitações de ações imediatas, como fornecer informações pessoais ou financeiras.

Use Autenticação de Dois Fatores (2FA)

Ative a autenticação de dois fatores nas contas online. Isso adiciona uma camada extra de segurança, tornando mais difícil para os golpistas acessarem as contas, mesmo com acesso a senhas.

Confirme a Veracidade da Mensagem por Canais Alternativos

Se alguém entrar em contato, especialmente solicitando informações sensíveis ou ações financeiras, verifique a autenticidade da solicitação por meio de um canal de comunicação alternativo. Por exemplo, se receber um e-mail suspeito do banco, ligue para o número de atendimento ao cliente para verificar se a mensagem é legítima.

Mantenha Softwares Atualizados

Mantenha o sistema operacional, navegadores da web, antivírus e outros programas de segurança atualizados. Isso ajuda a proteger o dispositivo contra vulnerabilidades conhecidas.

Evite Redes Wi-Fi Abertas

Evite realizar transações financeiras ou acessar informações confidenciais em redes wi-fi abertas, pois elas podem ser menos seguras. Se precisar fazer isso, use uma conexão VPN (Rede Virtual Privada) para criptografar os dados.

Relate Golpes

Se suspeitar de um golpe de spoofing ou qualquer outra fraude, denuncie-o às autoridades competentes e às instituições afetadas, como bancos ou empresas de tecnologia. Isso pode ajudar a prevenir futuras vítimas.

Monitore Dados Pessoais com o Serasa Premium

Além de todos os cuidados preventivos, também é importante acompanhar notícias sobre os novos tipos de golpes para reconhecê-los mais facilmente. Lembre-se: os golpistas estão sempre inventando novas táticas, por isso é importante manter-se atualizado e vigilante. A atitude preventiva é a melhor defesa contra golpes de spoofing e outras ameaças online.

