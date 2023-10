Você deixa o carregador na tomada sem o celular? Saiba quanto isso pode custar

Você sabia que deixar o carregador do seu celular na tomada, mesmo quando não está em uso, pode resultar em consumo de energia? Esse fenômeno, conhecido como “consumo fantasma”, pode parecer insignificante, mas ao longo do tempo pode acumular gastos extras na sua conta de energia elétrica. Nesta matéria do Notícias Concursos, vamos explorar como funciona esse consumo e quanto isso pode custar para o seu bolso. Além disso, daremos algumas dicas para economizar energia.

O Consumo Fantasma dos Carregadores

Os carregadores de dispositivos eletrônicos, como celulares, tablets, smartwatches e notebooks, consomem energia mesmo quando não estão carregando. Esse consumo é chamado de “consumo fantasma” porque ocorre em modo de espera. Embora o consumo seja baixo, quando consideramos o acúmulo de dispositivos em uma casa, os custos podem aumentar significativamente.

O consumo em modo de espera varia entre os dispositivos. Por exemplo, um carregador de celular pode consumir entre 0,1 e 0,5 watts em standby, enquanto um carregador de iPhone consome cerca de 0,26 watts em espera. Parece pouco, não é mesmo? Mas vamos fazer um cálculo para entender melhor o impacto disso na sua conta de energia.

O Custo Anual de Deixar o Carregador na Tomada

Vamos supor que você tenha um carregador de iPhone que fique plugado na tomada 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o ano. Esse carregador consumiria, em média, 2,28 kWh anualmente. Considerando um custo médio de R$0,70 por kWh, isso resultaria em aproximadamente R$1,60 de gasto por ano, ou menos de R$0,15 por mês.

À primeira vista, esse valor pode parecer insignificante. No entanto, é importante lembrar que esse é apenas o consumo de um único carregador. Se você considerar outros aparelhos eletrônicos que também permanecem ligados sem uso dentro da sua casa, como televisões, computadores, consoles de videogame, entre outros, o gasto pode aumentar consideravelmente.

O Consumo de Energia em Stand-by

É comum pensar que um carregador só consome energia quando está conectado a algum dispositivo, afinal, sua função é justamente aumentar a carga da bateria. No entanto, mesmo quando o carregador está conectado à tomada sem nenhum dispositivo conectado, ele ainda consome energia. Esse fenômeno é conhecido como “consumo de energia em stand-by” ou “consumo de energia fantasma”. Os carregadores possuem transformadores e circuitos internos que continuam funcionando mesmo quando não estão conectados a nenhum dispositivo. Esses circuitos permanecem conectados à fonte de energia (tomada), o que resulta em um consumo de energia relativamente baixo. É importante ressaltar que os carregadores mais recentes são produzidos de forma a reduzir esse consumo em stand-by, economizando energia e beneficiando os consumidores.



Dicas para Economizar Energia

Agora que você entendeu como o consumo fantasma dos carregadores pode afetar a sua conta de energia, vamos compartilhar algumas dicas para economizar:

Desconecte os carregadores da tomada quando não estiverem em uso. Essa é a forma mais simples e eficaz de evitar o consumo desnecessário de energia. Utilize filtros de linha ou extensões com botões de ligar e desligar para facilitar o desligamento de vários aparelhos eletrônicos de uma só vez. Adote hábitos de consumo consciente. Evite deixar aparelhos eletrônicos em modo de espera quando não estiverem sendo utilizados. Desligue completamente os dispositivos quando não estiverem em uso. Opte por carregadores inteligentes, que desligam automaticamente quando o dispositivo está completamente carregado. Considere investir em equipamentos com certificação de eficiência energética, como o selo Procel, que garantem um consumo mais econômico.

Consumo fantasma

Deixar o carregador na tomada pode parecer uma prática inofensiva, mas o consumo fantasma pode resultar em gastos extras na sua conta de energia. Ao adotar medidas simples, como desconectar os carregadores da tomada quando não estiverem em uso, você pode economizar energia e contribuir para a redução dos custos. Lembre-se sempre de ter hábitos de consumo consciente e optar por equipamentos mais eficientes. Dessa forma, você estará fazendo a sua parte para preservar o meio ambiente e o seu bolso.