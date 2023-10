você ficará SEM assistir TV

Devido à sua conveniência, as TV Box são amplamente utilizadas no Brasil. Assim, permitem que os usuários assistam a filmes, séries e outros programas de televisão sem a necessidade de pagamento. Contudo, muitos desses aparelhos estão sob regulamentação da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), que já realizou o bloqueio de mais de um milhão de dispositivos este ano.

Conforme a Anatel, o uso de determinadas marcas de TV Box pode ser considerado uma forma de pirataria. Afinal, viola os direitos autorais das produtoras, que não recebem compensação pelos conteúdos acessados por meio dessa tecnologia. Além disso, há preocupações quanto à segurança dos usuários.

O que é uma TV Box?

Uma TV Box é um dispositivo que transforma uma TV comum em uma SmartTV, permitindo que você acesse uma variedade de conteúdo online diretamente em sua televisão. Comumente é um pequeno aparelho que se conecta à sua televisão através de uma entrada HDMI. Ele possui um sistema operacional próprio, geralmente Android, que permite instalar aplicativos, como Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, entre outros.

Com uma TV Box, você pode assistir a filmes, séries, vídeos, ouvir música, jogar games e navegar na internet na sua TV. Também é possível acessar conteúdos de IPTV, que são canais de televisão transmitidos pela internet.

Estes aparelhos são uma ótima opção para quem quer aproveitar ao máximo a TV, mas não quer investir em uma Smart nova. Ademais, são relativamente baratas e fáceis de instalar.

Qual a função da Anatel?

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) é uma agência reguladora federal brasileira responsável pela regulação, fiscalização e controle do setor de telecomunicações no Brasil. Ela foi criada em 1997 com o objetivo de promover o desenvolvimento do setor de telecomunicações brasileiro, garantindo a qualidade dos serviços prestados aos consumidores e a ampla concorrência entre as operadoras.

Entre as suas principais funções estão:



Implementar a política nacional de telecomunicações;

Regular e fiscalizar o setor de telecomunicações;

Proteger os direitos dos consumidores;

Promover a concorrência no setor de telecomunicações.

Em suma, a Anatel é uma agência importante para o desenvolvimento do setor de telecomunicações brasileiro. A atuação desta agência tem garantido o acesso a serviços de qualidade a preços justos para os consumidores brasileiros.

Quais dispositivos da TV Box são regulamentados pela Anatel?

Importante ressaltar que há uma grande variedade de marcas de TV Box consideradas irregulares, mas vamos nos concentrar em listar os dispositivos aprovados. E se você ainda tiver dúvidas, mostraremos como é possível verificar se o seu dispositivo foi homologado pelo órgão.

E lembre-se sempre: comprar um dispositivo de marca não homologada implica o risco de ter o sinal cortado. Dito isso, vejamos a lista de TVs Box aprovadas:

Apple TV em 4K, tendo o preço de R$ 1200 aproximadamente;

Chromecast 3ª geração, tendo o preço de R$ 300 aproximadamente;

Fire TV em 4k Stick, tendo o preço de R$ 400 aproximadamente;

Smart Box Intelbras Android TV IZY Play, tendo o preço de R$ 300 aproximadamente;

Aquário STV-2000, tendo o preço de R$ 200 aproximadamente.

Como saber se o aparelho da TV Box é homologado ou não

Existem duas maneiras de verificar se a sua TV Box foi homologada pela Anatel. A mais simples é procurar pelo selo da agência no aparelho. Se não encontrar o selo, opte por outra marca, pois apenas dispositivos homologados apresentam esse selo. Evite cair em golpes.

A outra opção é realizar uma pesquisa no site da Anatel. Isso permite ao usuário verificar se o dispositivo possui a homologação. Basta acessar a aba “consulta de produtos” através deste do site oficial.