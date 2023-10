Você NUNCA deve comprar estes 7 tipos de celulares

Se você está pensando em comprar um celular novo, é fundamental tomar cuidado para não cair em armadilhas e se arrepender posteriormente. Existem alguns detalhes na ficha técnica que você deve observar para fazer uma escolha consciente e evitar problemas futuros. Neste artigo, vamos listar os 7 tipos de celulares que você deve evitar comprar, explicando os motivos por trás de cada um deles.

Celulares com menos de 64 GB de memória

Uma das primeiras características que você deve levar em consideração é a capacidade de armazenamento do celular. Evite celulares com menos de 64 GB de memória, pois um espaço limitado não apenas impede que você armazene mais fotos e aplicativos, mas também afeta o desempenho do aparelho. Smartphones com memória cheia tendem a ficar mais lentos e podem até mesmo travar durante o uso. Portanto, opte por modelos que ofereçam pelo menos 64 GB de armazenamento interno.

Celulares com menos de 3 GB de RAM

Outro aspecto importante é a quantidade de memória RAM do celular. Evite celulares com menos de 3 GB de RAM, pois aparelhos com baixa capacidade de RAM podem apresentar travamentos ao executar vários aplicativos ao mesmo tempo. É interessante também verificar se o modelo possui a funcionalidade RAM Plus, que é uma tecnologia adicional que ajuda a melhorar o desempenho do dispositivo.

Celulares com tela de frequência menor que 90 Hz

A taxa de atualização da tela é um fator determinante para uma boa experiência de uso. Evite celulares com tela de frequência menor que 90 Hz. A taxa de atualização se refere à quantidade de vezes que a tela é atualizada por segundo. Quanto maior a taxa de atualização, mais suaves serão as transições em jogos e vídeos. Portanto, opte por celulares que ofereçam uma taxa de atualização de no mínimo 90 Hz.

Celulares com sistema de câmeras muito simples

A qualidade da câmera é um dos aspectos mais importantes para muitas pessoas na hora de escolher um celular. Mesmo em smartphones mais acessíveis, é possível encontrar boas câmeras. Além do número de megapixels, é importante atentar-se a recursos como estabilização, tipos de lentes e zoom. Esses elementos são determinantes para a qualidade das fotos e vídeos capturados pelo celular.



Celulares com pouca capacidade de bateria

A autonomia da bateria é um aspecto vital para quem utiliza o celular intensamente. Evite aparelhos com pouca capacidade de bateria, pois eles tendem a descarregar rapidamente, especialmente em uso intenso. Para garantir uma experiência prolongada sem interrupções, opte por modelos que ofereçam uma capacidade de bateria de pelo menos 5.000 mAh. Além disso, é interessante verificar se o celular possui tecnologia de carregamento rápido.

Com sistema operacional desatualizado

Evite adquirir celulares com sistemas operacionais desatualizados. Sistemas mais antigos podem comprometer o desempenho, a segurança e a compatibilidade de aplicativos. Portanto, sempre opte por modelos que ofereçam versões atualizadas do sistema operacional, seja o Android ou o iOS.

Sem certificação de proteção

Por fim, assegure-se de que o celular possui proteções contra impactos, água e poeira. Procure por certificações como Gorilla Glass e IP67 ou IP68. Essas certificações garantem que o dispositivo seja resistente a quedas e ao contato com líquidos. Ler avaliações de outros usuários também pode ajudar a entender a resistência do aparelho no dia a dia.

Neste artigo, listamos os 7 tipos de aparelhos que você deve evitar comprar. Ao levar em consideração essas dicas, você estará mais preparado para fazer uma escolha consciente e encontrar um celular que atenda às suas necessidades. Lembre-se de considerar a capacidade de armazenamento, a quantidade de RAM, a taxa de atualização da tela, a qualidade da câmera, a capacidade de bateria, o sistema operacional e as certificações de proteção.