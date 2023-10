Você pode ser a próxima vítima! Conheça o GOLPE da Mão Fantasma que está deixando clientes de bancos desesperados

Os avanços tecnológicos têm proporcionado muitas facilidades em nossas vidas, mas também abriram espaço para a ação de criminosos que buscam obter acesso a dados sensíveis e cometer fraudes. Um desses golpes que tem se tornado cada vez mais comum é o golpe da mão fantasma, que afeta clientes de bancos e pode deixá-los sem nada em suas contas. Nesta matéria do Notícias Concursos, vamos explorar em detalhes como esse golpe funciona e quais medidas podemos tomar para nos proteger.

O Golpe da Mão Fantasma e Como Ele Acontece

O golpe da mão fantasma é uma prática criminosa que ocorre de forma remota, ou seja, sem que o golpista precise ter contato físico com suas vítimas. Essa modalidade de golpe tem se tornado cada vez mais sofisticada e pode atingir qualquer pessoa, a qualquer hora e em qualquer lugar.

O golpe começa com o envio de uma mensagem, seja por SMS, e-mail ou aplicativos de conversa. Na mensagem, uma pessoa se passa por um funcionário de banco e afirma que é necessário atualizar o aplicativo bancário através de um link. Ao clicar no link fornecido, um vírus é instalado no dispositivo da vítima, permitindo que os golpistas tenham acesso remoto ao aparelho.

Uma vez que os criminosos conseguem acesso ao dispositivo da vítima, eles podem controlar todas as suas configurações e aplicativos conectados, incluindo o aplicativo bancário. Com isso, eles podem roubar os dados bancários da vítima e até mesmo realizar transações fraudulentas, como pedir empréstimos em nome da vítima.

Como se Proteger do Golpe da Mão Fantasma

Felizmente, existem medidas que podemos tomar para nos proteger do golpe da mão fantasma e evitar prejuízos em nossas contas bancárias. Aqui estão algumas dicas importantes:

Desconfie de Mensagens Suspeitas

Sempre desconfie de mensagens recebidas de fontes desconhecidas ou que solicitam informações pessoais ou bancárias. Os bancos geralmente não solicitam atualizações de aplicativos ou informações confidenciais por mensagens de texto ou e-mail. Caso receba uma mensagem suspeita, entre em contato diretamente com o banco para verificar a veracidade da comunicação.



Verifique a Fonte da Mensagem

Antes de clicar em um link, verifique a fonte da mensagem. Pesquise o número ou e-mail no Google para confirmar se ele está vinculado ao banco legítimo. Além disso, verifique se o endereço do site é o correto do banco. Lembre-se de que os bancos geralmente disponibilizam informações importantes em seus sites oficiais.

Utilize a Autenticação de Dois Fatores

A autenticação de dois fatores é uma camada adicional de segurança que ajuda a proteger suas contas bancárias. Muitos bancos oferecem essa opção, que requer a confirmação de uma segunda etapa de autenticação, como um código enviado por SMS ou um aplicativo de autenticação. Ative essa opção em suas contas bancárias para aumentar a segurança.

Monitore sua Conta Bancária Regularmente

Fique atento à movimentação em sua conta bancária. Verifique regularmente as transações realizadas, as transferências, os lançamentos programados e as compras feitas com cartão de crédito. Caso identifique alguma atividade suspeita, entre em contato imediatamente com o banco e informe sobre o ocorrido.

Não Anote Senhas no Dispositivo

Evite anotar suas senhas no próprio dispositivo, pois caso ele seja acessado remotamente pelos golpistas, eles terão acesso a todas as suas senhas. É mais seguro anotar as senhas em um caderno ou agenda que você tenha fácil acesso, mas mantenha esse caderno em um local seguro.

Utilize Redes Wi-Fi Seguras

Evite fazer transações bancárias ou acessar aplicativos bancários em redes Wi-Fi públicas ou abertas. Essas redes são mais vulneráveis a ataques de hackers, que podem interceptar suas informações pessoais e bancárias. Utilize redes Wi-Fi seguras ou, se necessário, utilize a conexão de dados do seu celular.

Mantenha seu Dispositivo Atualizado

Mantenha seu dispositivo sempre atualizado com as últimas atualizações de segurança. As atualizações de sistema e de aplicativos geralmente corrigem falhas de segurança conhecidas e ajudam a proteger seu dispositivo contra ataques.

Esteja Atento a Sinais de Acesso Remoto

Fique atento a sinais de que seu dispositivo pode estar sendo controlado remotamente por terceiros. Caso a tela do seu dispositivo fique escura repentinamente ou você perceba um comportamento estranho, como aplicativos sendo abertos ou fechados sem sua intervenção, pode ser um indício de que alguém está controlando seu dispositivo à distância.

Denuncie Casos de Fraude

Caso seja vítima de um golpe da mão fantasma ou qualquer outro tipo de fraude bancária, denuncie o ocorrido imediatamente às autoridades competentes e entre em contato com seu banco para relatar o incidente. Quanto mais informações forem compartilhadas, maiores serão as chances de identificar e punir os criminosos.

Mantenha-se Informado sobre Golpes

Fique sempre atualizado sobre os golpes mais recentes e as medidas de segurança recomendadas pelos bancos e autoridades. A conscientização é fundamental para evitar cair em golpes e proteger suas finanças.

Medidas de segurança

O golpe da mão fantasma é uma ameaça real que pode afetar qualquer pessoa. No entanto, tomando medidas de segurança adequadas e estando vigilante, podemos nos proteger e evitar prejuízos em nossas contas bancárias. Desconfiar de mensagens suspeitas, utilizar a autenticação de dois fatores, monitorar regularmente as transações e manter nossos dispositivos atualizados são algumas das medidas que podemos adotar para nos proteger. Lembre-se sempre de ficar informado sobre os golpes mais recentes e compartilhar informações com familiares, amigos e colegas, para que todos possam se proteger contra essas ameaças virtuais. Juntos, podemos combater os golpes e garantir a segurança de nossas finanças.