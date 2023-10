você pode ter direito! Veja como consultar

Você é beneficiário do Auxílio Brasil? Se sim, temos uma notícia para você: pode ser que você tenha direito a receber uma indenização de R$15.000 devido ao vazamento de dados do governo federal. Recentemente, a Caixa e outros órgãos federais foram condenados em primeira instância por esse vazamento, o que levou o Instituto Brasileiro de Defesa da Proteção de Dados Pessoais, Compliance e Segurança da Informação (Instituto Sigilo) a lançar um portal para que os interessados possam verificar se seus dados foram vazados e se são elegíveis para receber a indenização.

A compensação do Auxílio Brasil de R$15.000

Apesar do vazamento de dados ter ocorrido no ano passado, quando o programa social ainda se chamava Auxílio Brasil, somente agora os beneficiários estão sendo informados sobre a possibilidade de receberem essa indenização de R$15.000. A decisão judicial que determina o pagamento da indenização para todos os beneficiários afetados foi divulgada no início de setembro de 2023. Vale lembrar, no entanto, que a decisão ainda pode ser objeto de recurso, e a Caixa já informou que irá recorrer.

Portanto, mesmo que você descubra que é elegível para receber os R$15.000, ainda não há garantia de que receberá esse valor imediatamente. É necessário aguardar o desenrolar do processo judicial e, caso o Instituto Sigilo obtenha sucesso na ação, os beneficiários poderão receber a compensação.

Quem tem direito à compensação de R$15.000?

Inicialmente, cerca de 3,7 milhões de brasileiros que estavam recebendo o Auxílio Brasil em setembro de 2022 poderão estar elegíveis para receber a indenização de R$15.000 por danos morais.

O vazamento de dados do Auxílio Brasil

No mês de outubro de 2022, ocorreu o vazamento de dados do Auxílio Brasil, expondo informações pessoais de mais de 3,7 milhões de beneficiários. Esse vazamento possibilitou que financeiras e correspondentes bancários tivessem acesso a dados sigilosos, utilizando as informações para a venda de produtos, como empréstimos consignados relacionados ao Auxílio Brasil.

De acordo com a ação pública movida pelo Instituto Sigilo, os seguintes dados podem ter sido vazados:



Endereço completo

Número de celular

Data de nascimento

Valor do benefício recebido

Número do NIS (Número de Identificação Social)

Número do CadSUS

Consulta de elegibilidade no Instituto Sigilo

Com a divulgação da sentença e a crescente procura dos beneficiários para saber se tiveram seus dados vazados e se têm direito à compensação de R$15.000, o Instituto Sigilo lançou um site para consulta de elegibilidade, o portal “Caso Auxílio Brasil”. Para verificar se seus dados foram vazados, acesse o site do Instituto Sigilo e preencha seu nome completo, e-mail, CPF e número de telefone.

O resultado da consulta informará se você está “ELEGÍVEL” (ou seja, teve seus dados vazados) ou “INELEGÍVEL” (não faz parte desse grupo). É importante destacar que o preenchimento de todos os campos é necessário para realizar a consulta. Além disso, há a opção de associar-se ao Instituto Sigilo para continuar acompanhando o caso, mas essa associação é opcional.

Como verificar se seus dados foram vazados?

Para descobrir se seus dados foram vazados e se você tem direito à indenização de R$15.000, siga os passos abaixo:

Acesse o site do Instituto Sigilo. Clique no botão “Conferir se eu tenho direito” na aba “Caso Auxílio Brasil”. Preencha seu nome completo, e-mail, CPF e telefone (todos os campos devem ser preenchidos para realizar a consulta). Marque a opção “Li e concordo com a Política de Privacidade e Termos de Uso”. A associação ao Instituto Sigilo é opcional, então você pode deixar a caixa em branco se preferir. Marque a opção “Não sou um robô” e clique em “Conferir se tenho direito”. Na próxima tela, o resultado da elegibilidade será exibido, informando se você está elegível para receber a indenização do Auxílio Brasil. Caso você esteja elegível, siga acompanhando as atualizações sobre o tema.

Acompanhe as atualizações

Se você é beneficiário do Auxílio Brasil e teve seus dados vazados, é importante verificar sua elegibilidade para receber a indenização de R$15.000. Acesse o site do Instituto Sigilo, preencha os dados necessários e acompanhe as atualizações sobre o caso. Lembre-se de que a decisão ainda pode ser objeto de recurso, mas caso o Instituto Sigilo obtenha sucesso na ação, os beneficiários afetados poderão receber a indenização.

Fique atento às notícias e siga as orientações para garantir seus direitos. O Auxílio Brasil é um programa social importante, e é fundamental que os beneficiários sejam protegidos contra o vazamento de dados e recebam a devida compensação por danos morais.