Você possui essa MOEDA de 50 CENTAVOS? Entenda por que ela pode valer muito mais

Imagine que você está andando na rua e se depara com uma moeda de 50 centavos na calçada. O instinto natural de muitas pessoas talvez seja de ignorar a peça. Mas especialistas indicam que alguns destes itens podem valer muito mais do que se possa imaginar. Existem moedas raras de 50 centavos que estão sendo procuradas por colecionadores.

Moedas e cédulas antigas específicas podem ser comercializadas por bons valores no mercado. Mas é importante lembrar que não estamos falando de qualquer item. Normalmente, os maiores valores são pagos para os casos dos itens que apresentam algum tipo de erro de cunhagem, o que faz com que a peça se torne ainda mais rara.

Mula

Existem várias moedas raras de 50 centavos que podem render um bom dinheiro para quem encontrá-las. Neste artigo, vamos falar especificamente de uma delas. Trata-se de uma peça conhecida internamente como mula, e que conta com um erro de cunhagem que faz com que ela apresente apenas o número 5, ao invés do 50.

Na ocasião, o erro foi percebido pelo Banco Central (BC). O órgão exigiu o recolhimento das peças e trocou os itens pelas cunhagens corretas. De todo modo, centenas de moedas com este erro ainda estão circulando pelas ruas do país. Por ser extremamente rara, ela vem se tornando cada vez mais no item de maior desejo de centenas de colecionadores do Brasil. Este item pode render um bom dinheiro para o cidadão.

Outras moedas de 50 centavos

Não encontrou a mula entre as suas moedas de 50 centavos? Não há problema. Existem outras características que podem fazer com que os seus itens tenham algum valor.

Uma das peças de 50 centavos também procuradas por colecionadores, é a de 2007. A raridade está no fato de ser bifacial, ou seja, os dois lados da moeda são iguais. Caso você a encontre, poderá receber um bom dinheiro.



Você também pode gostar:

Como vender?

Encontrou esta ou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não.

“ A Sociedade Numismática Brasileira recebe diariamente dezenas de oferecimentos de moedas para serem vendidas. Mas, por questões estatutárias e legais, a SNB não compra, não vende e nem avalia peças numismáticas. Os comerciantes serão os compradores de moedas e cédulas que querem as peças que lhes convenham e que estejam em falta para oferecerem aos colecionadores”, completa.

A classificação das moedas

Vale sempre lembrar que existe uma espécie de classificação de venda para as moedas. Estas indicações tomam como base o estado de conservação dos itens. Note que quanto maior é o nível de conservação, maior também será o valor.

FC (Flor de Cunho) – Moeda que não apresenta o menor sinal de desgaste ou manuseio;

S (Soberba) – O item apresenta aproximadamente 90% dos detalhes da cunhagem original;

MBC (Muito Bem Conservada) – A peça apresenta aproximadamente 70% dos detalhes da cunhagem original. Neste caso, o nível de desgaste deve ser homogêneo;

BC (Bem Conservada) – Os detalhes da cunhagem original devem aparecer em aproximadamente 50%, admitindo-se que alguns detalhes estejam mais aparentes em determinados setores da moeda do que em outros;

R (Regular) – Deve apresentar um mínimo de 25% dos detalhes da cunhagem original, com distribuição irregular dos sinais de forte manuseio sobre o campo da moeda e sua orla;

UTG (Um Tanto Gasta) – Apresenta somente a silhueta da figura principal, e as letras da periferia, quando existirem, quase sendo engolidas pela orla desgastada. Elas só são consideradas colecionáveis nos casos em que sejam moedas históricas.