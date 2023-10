Você precisa saber destes perigos de carregar o celular

Você pode não saber, mas pode acabar se expondo a alguns perigos de carregar o celular.

Apesar dos smartphones terem se tornado uma parte indispensável de nossas vidas, permitindo-nos ficar conectados, realizar tarefas do dia a dia e até mesmo nos divertir, existem algumas advertências.

Afinal, a maioria de nós não está ciente dos perigos associados ao ato aparentemente inofensivo de carregar nossos celulares.

Sendo assim, hoje vamos te contar mais sobre os perigos potenciais de carregar o celular e como você pode proteger sua segurança e a longevidade do seu dispositivo.

Um dos maiores perigos de carregar o celular: superaquecimento e incêndio

O superaquecimento é um dos perigos mais comuns associados ao carregamento de smartphones.

Isso porque, quando um dispositivo está conectado a uma fonte de energia por um período prolongado, seja por meio de um cabo danificado, carregador inadequado ou superaquecimento interno, a bateria pode aquecer excessivamente.

Isso não apenas prejudica a vida útil da bateria, mas também aumenta o risco de um incêndio.

Dica de segurança

Use apenas carregadores e cabos originais ou de marcas confiáveis e evite carregar seu celular em superfícies macias, como camas ou sofás, que podem bloquear a dissipação de calor.

Sobrecarga da bateria

Deixar o celular conectado à tomada durante a noite é uma prática comum, mas pode ser prejudicial.

Carregar a bateria além do necessário, pode causar sobrecarga, o que, ao longo do tempo, pode diminuir a capacidade da bateria.

Isso significa que você precisará recarregar seu dispositivo com mais frequência.

Dica de segurança contra os perigos de carregar o celular

Evite deixar o celular carregando durante a noite e desconecte-o assim que estiver totalmente carregado. Assim, isso ajuda a prolongar a vida útil da bateria.

Uso de carregadores não certificados

O uso de carregadores e cabos não certificados ou de qualidade duvidosa pode representar sérios perigos.

Afinal, esses acessórios baratos podem não atender aos padrões de segurança e qualidade e aumentam o risco de superaquecimento, curto-circuito e até mesmo explosão.

Dica de segurança

Sempre opte por carregadores e cabos certificados pela fabricante do seu dispositivo ou por marcas reconhecidas. Embora possam ser mais caros, garantem sua segurança e são um investimento, por durarem bem mais.

Carregamento de dispositivos em áreas molhadas: mais um dos perigos de carregar o celular

Carregar seu celular em um ambiente úmido, como o banheiro, pode ser extremamente perigoso.

Como já sabemos, a água e a eletricidade não se misturam bem, e um simples acidente, como derrubar o celular na pia enquanto ele está conectado, pode causar danos irreparáveis ao aparelho e riscos à sua segurança.

Dica de segurança contra

Evite carregar seu celular em áreas úmidas e mantenha-o longe de líquidos. Se ocorrer um acidente, desligue o dispositivo imediatamente e procure assistência técnica.

Vírus e malware

Mesmo não tendo relação direta com o ato de carregar o aparelho, é importante ressaltar que baixar aplicativos ou arquivos de fontes não confiáveis pode resultar na infecção do seu dispositivo com vírus e malware.

Essas ameaças podem causar danos significativos ao seu celular, inclusive com relação ao consumo de bateria, e comprometer sua segurança e privacidade.

Dica de segurança

Mantenha seu sistema operacional e aplicativos atualizados e evite baixar aplicativos de fontes não confiáveis. Além disso, use um programa antivírus confiável em seu dispositivo.

Cabos desgastados e danificados: outro perigo de carregar o celular

Cabos desgastados, rachados ou danificados podem causar curto-circuitos e aumentar o risco de incêndio.

Mas muitas pessoas continuam a usar cabos danificados, ignorando os perigos potenciais.

Dica de segurança

Substitua imediatamente cabos danificados por novos e mantenha um olhar atento para garantir que seus cabos estejam em boas condições.

A saber, guardar os cabos corretamente sem dobrá-los é essencial para evitar o desgaste.

Sistemas de carregamento sem fio

Embora o carregamento sem fio seja conveniente, ele pode não ser tão seguro quanto parece.

A saber, a exposição prolongada do seu celular a campos eletromagnéticos gerados por carregadores sem fio pode potencialmente afetar a saúde humana.

Dica de segurança

Use carregadores sem fio de marcas respeitáveis e evite a exposição prolongada a campos eletromagnéticos.

Aquecimento excessivo do celular durante o carregamento

Se o seu celular aquece demais durante o carregamento, isso pode ser um sinal de problemas. Afinal, o superaquecimento pode levar a danos internos e diminuição da vida útil do dispositivo.

Dica de segurança

Se o seu celular estiver esquentando demais durante o carregamento, desconecte-o imediatamente e procure assistência técnica.

E mantenha-se sempre atento, para garantir a sua segurança e a da sua família, além de preservar seu dispositivo.

Portanto, se gostou de se informar sobre os perigos de carregar o celular, compartilhe para que mais pessoas se protejam desses riscos.