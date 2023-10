Você sabe como RESTAURAR as conversas que já foram apagadas do WHATSAPP? Aprenda agora

O WhatsApp é uma das plataformas de mensagens mais populares do mundo, oferecendo aos usuários uma maneira conveniente e rápida de se comunicar. No entanto, muitas vezes acontece de apagarmos acidentalmente conversas importantes no aplicativo. Se você já passou por essa situação e deseja recuperar suas conversas perdidas, você veio ao lugar certo. Neste guia completo, vamos explorar diferentes métodos para restaurar conversas apagadas no WhatsApp.

Por que é importante fazer backup do WhatsApp

Antes de nos aprofundarmos nas diferentes maneiras de recuperar conversas apagadas do WhatsApp, é essencial entender a importância de fazer backup regularmente do seu aplicativo. Fazer backup do WhatsApp é como criar uma cópia de segurança dos seus dados, tornando mais fácil restaurar suas conversas caso algo aconteça com o seu dispositivo ou se você precisar transferir suas conversas para um novo aparelho. Sem um backup, suas mensagens podem ser perdidas permanentemente.

Métodos para restaurar conversas apagadas do WhatsApp

Existem várias maneiras de recuperar conversas apagadas no WhatsApp, dependendo do seu dispositivo e do método de backup que você utiliza. Abaixo, vamos explorar diferentes métodos para usuários de Android e iOS.

Restaurando conversas apagadas no Android via Google Drive

Se você é usuário do Android e utiliza o Google Drive para fazer backup das suas conversas do WhatsApp, siga os passos abaixo para restaurar suas conversas apagadas:

Desinstale e reinstale o aplicativo do WhatsApp no seu dispositivo. Ao abrir o WhatsApp, siga as instruções para verificar seu número de telefone. Na tela de restauração, toque em “Restaurar” para recuperar as conversas do backup mais recente encontrado no Google Drive. Aguarde até que o processo de restauração seja concluído. Após a restauração, você poderá ver suas conversas recuperadas no aplicativo.

Restaurando conversas apagadas no Android via Gerenciador de Arquivos



Se você não utiliza o Google Drive para fazer backup do WhatsApp, é possível restaurar suas conversas apagadas utilizando o Gerenciador de Arquivos no Android. Siga as etapas abaixo:

Abra o aplicativo “Gerenciador de arquivos” no seu dispositivo. Navegue até a pasta “Armazenamento Interno” ou “Principal”. Acesse a pasta “Android” e, em seguida, a pasta “media”. Procure pela pasta “com.whatsapp” e entre nela. Localize a pasta “WhatsApp” e entre nela. Dentro da pasta “WhatsApp”, você encontrará uma pasta chamada “Backups”. Copie o arquivo de backup mais recente. Volte para a pasta principal do “Gerenciador de arquivos” e acesse a pasta “Databases”. Cole o arquivo de backup dentro da pasta “Databases”. Desinstale e reinstale o aplicativo do WhatsApp. Ao abrir o WhatsApp, siga as instruções para verificar seu número de telefone. Na tela de restauração, toque em “Restaurar” para recuperar as conversas do backup mais recente. Aguarde até que o processo de restauração seja concluído. Após a restauração, suas conversas apagadas serão recuperadas e estarão disponíveis no aplicativo.

Restaurando conversas apagadas no iOS via iCloud

Se você é usuário do iOS e utiliza o iCloud para fazer backup das suas conversas do WhatsApp, siga os passos abaixo para restaurar suas conversas apagadas:

Desinstale e reinstale o aplicativo do WhatsApp no seu dispositivo. Ao abrir o WhatsApp, siga as instruções para verificar seu número de telefone. Na tela de restauração, toque em “Restaurar histórico de conversas”. Aguarde até que o processo de restauração seja concluído. Após a restauração, você poderá ver suas conversas recuperadas no aplicativo.

Dicas para evitar a perda de conversas no WhatsApp

Prevenir a perda de conversas no WhatsApp é tão importante quanto saber como recuperá-las. Aqui estão algumas dicas úteis para evitar a perda de dados no seu aplicativo:

Faça backup regularmente: Certifique-se de configurar uma periodicidade para fazer backup automático do WhatsApp. Isso garantirá que suas conversas estejam sempre protegidas.

Mantenha seu dispositivo atualizado: Manter seu dispositivo com as últimas atualizações de software é essencial para garantir a segurança e o bom funcionamento do WhatsApp.

Tenha cuidado ao excluir conversas: Antes de excluir uma conversa, verifique se você realmente não precisará mais dela. Caso contrário, faça um backup antes de excluir para garantir que você possa restaurá-la posteriormente, se necessário.

Siga as dicas e recupere as mensagens apagadas

Recuperar conversas apagadas do WhatsApp pode ser uma tarefa fácil se você tiver feito backup regularmente dos seus dados. Neste guia, exploramos diferentes métodos para restaurar conversas apagadas no mensageiro, tanto para usuários de Android quanto de iOS. Lembre-se sempre da importância de fazer backup regularmente e siga as dicas para evitar a perda de conversas no seu aplicativo. Com essas informações, você estará preparado para recuperar suas conversas perdidas e continuar desfrutando da experiência completa do WhatsApp.