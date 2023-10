Você sabia? MEI podem requisitar um desconto de até 30% ao adquirir um carro zero quilômetro

Se você atua como Microempreendedor Individual (MEI), o sonho de adquirir um carro novo pode estar mais perto do que imagina.

Um dos privilégios disponíveis a esse grupo de empresários é a possibilidade de obter descontos significativos. A redução pode alcançar até 30% do valor original do veículo.

Portanto, ao se tornar um MEI, além dos benefícios fiscais e simplificação de processos burocráticos, muitas portas se abrem no universo empresarial.

Os microempreendedores contam com uma série de incentivos ao crescimento e expansão dos seus empreendimentos a médio e longo prazo.

Dessa forma, esses descontos são uma maneira de apoiar os MEI e facilitar o acesso a bens. Além de ser um símbolo de realização, um carro novo pode ser essencial para a operação de seus negócios. Assim como é o caso de muitos que dependem de transporte.

Para saber como adquirir seu carro zero com desconto, leia esse artigo que preparamos especialmente para você!

Como conseguir o desconto para MEI na compra de um carro zero?

O desconto para os MEI é uma oportunidade valiosa para aqueles que sonham em adquirir um carro novo.



Vale ressaltar que esse benefício é possível devido à isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no contexto de vendas diretas.

Essa vantagem foi estabelecida para apoiar os pequenos empresários e estimular sua atuação no mercado. Contudo, para assegurar esse benefício, existem algumas condições que precisam ser cumpridas.

Ao se dirigir à concessionária com a intenção de adquirir um veículo, o MEI deve estar munido de seus documentos pessoais.

Além disso, também devem ser apresentados os papéis empresariais que incluem o certificado que o reconhece como MEI e o Cartão CNPJ. Essa documentação é imprescindível para garantir o desconto.

Os microempreendedores têm a vantagem de poder usufruir de descontos na compra de veículos de quase todas as grandes marcas automobilísticas. Entre as montadoras mais reconhecidas que disponibilizam essas vantagens, destacam-se Fiat, Chevrolet e Volkswagen.

Todavia, para obter informações precisas sobre as especificidades da aquisição, como valores exatos, percentuais de desconto e modelos disponíveis, o ideal é visitar uma concessionária.

Dessa forma, o MEI pode conversar diretamente com um representante de vendas, que poderá esclarecer todas as dúvidas e apresentar as melhores opções.

É importante salientar que, mesmo que o benefício seja aplicável, o percentual de desconto não é fixo. Ele oscila entre 2,5% e 30%, variando conforme a montadora e o modelo do veículo desejado.

Assim, é sempre recomendado que o microempreendedor se informe sobre as especificidades de cada oferta e escolha aquela que melhor atenda suas necessidades e expectativas.

Quais são as limitações ao adquirir o carro através desse benefício?

Ao considerar as vantagens de adquirir um veículo com condições especiais, o MEI não deve deixar de lado certas restrições associadas ao processo.

Uma das principais diz respeito ao tempo de espera para a entrega do carro. A depender da marca escolhida e da capacidade de produção da fabricante, o intervalo entre a compra e recebimento pode variar de 10 a 40 dias.

Além disso, outro aspecto relevante é a restrição sobre a revenda do veículo. Se o carro for adquirido utilizando o CNPJ do MEI, ele não poderá ser vendido durante o primeiro ano após a compra.

Esta medida é adotada para coibir práticas de obtenção do veículo a um preço reduzido para revenda pelo preço padrão de mercado, buscando lucro imediato.

Portanto, é crucial que o MEI esteja ciente destas condições e planeje suas decisões de compra com base nesses parâmetros.

Passo a passo para emissão da nova nota fiscal MEI

Após concluir seu cadastro, o MEI estará habilitado para utilizar o aplicativo emissor de NFS-e e começar a emitir suas notas fiscais. Uma dica valiosa para otimizar seu tempo é registrar previamente seus “Serviços Favoritos”. Isso tornará o processo de emissão ainda mais ágil.

Vale destacar que o sistema se baseia nos códigos de tributação da Lista de Serviços LC 116. Entretanto, é bom estar atento, pois essa lista pode apresentar diferenças em relação às listas adotadas por determinadas prefeituras.

Emitir sua nota fiscal MEI é um processo descomplicado. Para iniciar acesse o menu principal do Portal e selecione “Emitir Nota Fiscal”, em seguida, clique em “Emissão Completa”.

Certifique-se de que a alternativa “Prestador” esteja marcada e prossiga preenchendo as informações requeridas, inserindo especialmente os valores relativos ao serviço realizado.

Uma vez finalizado, sua nota estará disponível. Agora, basta baixar o arquivo em PDF e encaminhar ao seu cliente.