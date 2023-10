Você vai poder criar imagem com IA diretamente na barra de pesquisa do Google; saiba como

A inteligência artificial (IA) continua a evoluir e a transformar a maneira como interagimos com a tecnologia. Recentemente, o Google anunciou uma nova funcionalidade emocionante para seus usuários: a capacidade de gerar imagens de IA diretamente da barra de pesquisa padrão. Essa inovação segue os passos da Microsoft, que já havia lançado uma função semelhante no Bing Chat usando a plataforma DALL-E da OpenAI. Nesta matéria do Notícias Concursos, exploraremos como essa nova funcionalidade do Google irá funcionar, os cuidados que estão sendo tomados e como você pode participar dessa experiência.

Como Funciona a Geração de Imagens de IA na Barra de Pesquisa do Google

O Google está lançando essa funcionalidade por meio do programa Search Labs, onde os usuários inscritos no programa Search Generative Experience (SGE) terão acesso a essa nova tecnologia. Para utilizar essa funcionalidade, basta digitar um pedido na barra de pesquisa. Em seguida, a IA do Google irá gerar imagens com base nos prompts enviados. Essa tecnologia é baseada nos modelos de IA da família Imagen, que são conhecidos por sua capacidade de gerar imagens impressionantes a partir de descrições em texto.

Além disso, o Google também está permitindo que os usuários criem imagens diretamente no Google Imagens. Ao explorar os resultados do serviço, você encontrará uma caixa que permite criar fotos com base em suas pesquisas. Os resultados serão exibidos em uma barra lateral, oferecendo uma experiência interativa e personalizada. Veja abaixo uma demonstração feita pelo próprio Google:

Cuidados com a Geração de Imagens de IA

O Google está comprometido em lançar suas ferramentas de geração de imagens de forma responsável. Em um post no blog oficial, Hema Budaraju, diretora-sênior de desenvolvimento do Google, destacou esse compromisso. A plataforma foi projetada para não criar imagens que violem a política de uso proibido da empresa em relação à IA generativa.

Para garantir a transparência e a autenticidade das imagens geradas, cada imagem criada com o SGE conterá metadados e uma marca d’água indicando que foi gerada por IA. Essa abordagem é semelhante ao que vemos na plataforma DALL-E da Microsoft. Além disso, o Google está tomando medidas adicionais para proteger a privacidade e a segurança dos usuários. A geração de imagens está limitada a usuários com 18 anos ou mais, e não será permitida a criação de fotos com rostos fotorrealistas ou de pessoas famosas, pelo menos inicialmente.

Novidades Adicionais: Rascunhos Escritos e Exportação

Além da geração de imagens de IA, o Google está adicionando novas funcionalidades ao SGE. Agora, os usuários também poderão gerar rascunhos escritos diretamente na barra de pesquisa. Esses rascunhos podem ser exportados para o Google Docs ou Gmail, facilitando a organização e o compartilhamento de ideias.



Como Participar do Search Labs e Experimentar a Novidade

Se você está interessado em experimentar essa nova funcionalidade do Google, pode se inscrever para participar do programa Search Labs. Para isso, basta aderir a uma lista de espera disponibilizada pelo Google quando estiver disponível. Essa é uma oportunidade emocionante de explorar o potencial da IA e descobrir como ela pode melhorar nossas interações diárias com a tecnologia.

Tecnologia

A capacidade de gerar imagens de IA diretamente na barra de pesquisa do Google representa um avanço significativo na interação com a tecnologia. Com essa nova funcionalidade, os usuários poderão criar imagens personalizadas com base em suas pesquisas, proporcionando uma experiência mais rica e envolvente. No entanto, é importante que essas ferramentas sejam utilizadas de forma responsável e ética, e o Google está tomando as devidas precauções para garantir isso. Se você está ansioso para experimentar essa novidade, não deixe de se inscrever no programa Search Labs do Google e aproveitar essa oportunidade única.