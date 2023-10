Waiver Wire Semana 9 – NFL Fantasy Football 2023: isenções, adições e classificações

Cbem-vindo a Classificações do Waiver Wire da Semana 9 da Marca, adições, captadores e streamers QB e D/ST para a temporada de 2023 do NFL Fantasy Football. Aqui você encontrará as melhores opções de agência gratuita para jogadores pertencentes a menos de 60% das ligas.

Com a vitória do Lions no Monday Night Football sobre os Raiders, a Semana 8 chega oficialmente ao fim. Neste ponto, praticamente ninguém está fora da luta ainda. Na maioria das ligas de fantasia, mesmo os times sem vitórias ainda têm uma chance matemática de chegar à pós-temporada. Mais uma razão para aproveitar ao máximo as isenções desta semana.

Lesões notáveis ​​​​da semana passada para ficar de olho incluem: Kenny Pickett (QB), Kirk Cousins ​​​​(QB – OUT para temporada), Matheus Stafford (QB), Tirod Taylor (QB), Damien Williams (RB), Drake Londres (WR), Curtis Samuel (WR), Kendrick Bourne (WR), Zach Ertz (TE) e Minkah Fitzpatrick (S – Steelers D/ST).

Classificações do Waiver Wire da Semana 9 de 2023: Top 10 – Geral

Chuba Hubbard (RB – Panteras) Will Levis (QB – Titãs) Sam Howell (QB – Comandantes) Trey McBride (TE – Cardeais) Rashid Shaheed (WR – Santos) Demário Douglas (WR – Patriotas) Khalil Shakir (WR – Contas) Leonardo Fournette (RB – Contas) Jamison Crowder (WR – Comandantes) Zach Charbonnet (RB-Seahawks)

Classificações de Waiver Wire da semana 9 de 2023: RB – Running backs

Chuba Hubbard é o novo RB1 dos Panteras, um acréscimo obrigatório em todas as ligas.

Chuba Hubbard (Panteras) Leonardo Fournette (RB) Zach Charbonnet (RB)

Classificações de Waiver Wire da semana 9 de 2023: WR – Wide receivers

Rashid Shaheed (Santos) Khalil Shakir (Contas) Demário Douglas (Patriotas) Odell Beckham Jr. (Corvos)

Classificações de fio de isenção da semana 9 de 2023: TE – Tight Ends

Trey McBride é uma adição de ‘alta prioridade’ após a lesão de Zach Ertz no Arizona.

Trey McBride (TE – Cardeais) Monte Taysom (TE – Santos) LoganThomas (TE – Comandantes) Tyler Conklin (TE – Jatos)

Classificações de Waiver Wire da Semana 9 de 2023: QB – Quarterbacks

Will Levis teve uma primeira apresentação de 4-TD na semana 8.

Will Levis (Titãs) Sam Howell (Comandantes) Gardner Minshew (Colts) Jordão Amor (Embaladores) Desmond Cavaleiro (Falcões) Kyler Murray (Cardeais)

Classificações de Waiver Wire da semana 9 de 2023: D/ST – Defesa e equipes especiais

Cleveland Browns (contra AZ) Colts de Indianápolis (na CAR) Filadélfia Eagles (contra DAL) Gigantes de Nova York (em LV) Falcões de Atlanta (contra MÍNIMO)

Notas de classificação da transferência de isenção da Marca – 2023: