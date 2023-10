Walt Garrison, campeão dos Cowboys no Super Bowl VI, morre aos 79 anos

Tele Dallas Cowboysum time da NFL, anunciou na quinta-feira que Walt Guarniçãocampeão com o time no Super Bowl VI – final da sexta edição do campeonato – faleceu aos 79 anos.

“Escusado será dizer, Walt foi e continuará sendo um Vaqueiroum ‘cowboy’ sincero até o fim”, postou a equipe da Lone Star.

Guarnição foi selecionado pelo Vaqueiros no Draft de 1966 e permaneceu com a equipe durante toda a sua carreira até 1974 sob o comando do lendário técnico e membro do Hall da Fama Tom Landry. Teve atuação destacada em Dallas‘ Vitória por 24-3 no Super Bowl VI sobre Miami com 74 jardas. Em 1972, ele foi selecionado para o Pro Bowl após uma campanha de 784 jardas e sete touchdowns, além de 390 jardas e três touchdowns aéreos.

Em nove anos na NFL, Walt disputou 119 jogos da temporada regular e 13 jogos dos playoffs; ele ocupa o quarto lugar na história da equipe em jardas corridas por média de corrida com 4,32 e o nono em jardas por corrida com um power running back de 3,491.

Em seu ano de estreia com Dallas, Guarniçãonatural de Denton, Texas, fugiu para competir em rodeios locais e tentou retornar antes de ser descoberto para não atrapalhar a disciplina da equipe.

Quando Tom Landry descobri que ele o proibiu desta atividade durante a campanha; Walt obedeceu, mas aproveitou seu tempo de folga fora da temporada para se manter ativo como novilho.

“Existem muitas semelhanças entre rodeio e futebol. A quantidade de energia e concentração necessária para dominar novilhos é a mesma que você precisa no futebol; você precisa de três ou quatro segundos para fazê-lo”, Guarnição diria ao comparar futebol e rodeio. Sua aposentadoria da NFL aconteceu aos 30 anos por causa de uma lesão no joelho que não aconteceu em campo, mas sim durante uma queda no boi, algo que não o aborreceu.

“Essa lesão acabou com minha carreira. Nove anos como running back é muito tempo na NFL, mas rasguei meu joelho fazendo luta livre em um rodeio universitário. Foi uma boa maneira de me aposentar sem que alguém dissesse: ‘Você é muito velho e lento'” Guarnição disse há alguns anos sobre sua aposentadoria do futebol.