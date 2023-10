Warner Bros. Processado por varinha de ‘Harry Potter’ e olho de criança supostamente empalado

De acordo com a ação, obtida pelo TMZ, Jéssica Perry diz que comprou uma réplica de varinha de ‘Potter’ com função de caneta iluminada em uma loja e deu para seus filhos … apenas para acabar empalando o olho de seu filho de 3 anos.

No processo, Jéssica afirma que seu filho teve que usar colírios dolorosos que o fizeram gritar de agonia… e ela diz que o tapa-olho que ele usou o assustou tanto que ele só conseguia dormir com as luzes do quarto acesas.