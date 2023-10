Wayne Rooney sai do DC United: “Funcionários, jogadores: estou grato.”

Wayne Rooney supostamente anunciou na noite de sábado que deixará o cargo de técnico do DC Unidode acordo com Pablo Iglesias de O Atlético. A notícia vem após a vitória do time por 2 a 0 sobre Cidade de Nova Yorkmas ainda não o suficiente para fechar um MLS local da pós-temporada.

Rooney, 37 anos, admitiu que cresceu “bastante” enquanto treinava o DC United e apontou algumas dificuldades como experiências de aprendizagem, como jogar com uma defesa cinco.

Álvaro Barreal marca gol para eliminar o Inter Miami da disputa dos playoffs.MLS

Por que Wayne Rooney está saindo do DC United?

“É a hora certa [to leave D.C. United]”, disse Rooney. “Fiz tudo o que pude para levar este clube aos playoffs. Não foi uma única coisa que aconteceu. É uma questão de tempo.”

Rooney, que se tornou técnico do DC United em julho de 2022, revelou que não tem outra função definida e agradeceu à equipe e aos jogadores.

“O que vem pela frente, eu não sei. Vi muitas reportagens na mídia. Vou voltar sem nada planejado”, disse Rooney. “Quero deixar registrado a todos os envolvidos no clube. Funcionários, jogadores: estou grato.”