Wells Fargo Zelle não está funcionando? Aqui estão 11 maneiras de corrigir rapidamente

A rede Zelle é uma das redes de pagamentos digitais mais populares nos Estados Unidos. Além do Bank of America, Truist, Capital One, JPMorgan Chase, PNC Bank, US Bank e Wells Fargo, a empresa pertence a um consórcio de grandes bancos.

Com este serviço, os indivíduos podem transferir dinheiro eletronicamente de suas contas bancárias para outras contas registradas nos Estados Unidos. No entanto, há uma pequena chance de alguém encontrar problemas ao fazer transações bancárias online. É possível, entretanto, que você tenha problemas com o serviço de mobile banking do Wells Fargo.

Falando sobre o caso recente, muitos usuários hoje enfrentam problemas durante pagamentos digitais usando o banco Wells Fargo Zelle, pois ele não está funcionando. Bem, não se preocupe, temos algumas soluções para você que irão ajudá-lo. Portanto, vamos começar com o guia.

O que é Wells Fargo Zelle?

Zelle permite enviar e receber dinheiro de pessoas que você conhece e confia de forma rápida e fácil. É possível enviar dinheiro para praticamente qualquer pessoa nos Estados Unidos que tenha uma conta bancária usando um endereço de e-mail ou um número de celular nos EUA.

Como consertar o aplicativo Wells Fargo Zelle que não funciona

Há momentos em que você pode consertar Wells Fargo Zelle que não funciona, dependendo de qual é o problema. É especialmente importante se o problema estiver relacionado exclusivamente ao seu telefone.

Correção 1: desative o modo de economia de energia

Talvez você não consiga usar o aplicativo Wells Fargo se o telefone estiver no modo de economia de energia. Isso ocorre porque os modos de economia de energia restringem a operação de determinados componentes do sistema que são essenciais para o bom funcionamento do aplicativo. Basta desligar o modo de economia de energia do seu dispositivo para resolver esse problema.

Se você tiver um dispositivo iOS, vá para Configurações > Bateria > Modo de baixo consumo e desligue-o.

Em um dispositivo Android:

Vá para Configurações > Cuidados com a bateria e o dispositivo > Bateria > Modo de economia de energia Depois, verifique se o aplicativo está funcionando corretamente após desativá-lo Modo de economia de energia .

Correção 2: forçar a reinicialização do dispositivo problemático

Se o sistema operacional ou a memória do seu telefone estiverem com defeito, o aplicativo do Wells Fargo também poderá encontrar problemas. Você pode resolver o problema de não funcionamento do Wells Fargo Zelle forçando a reinicialização do dispositivo.

Quando esta ação for executada, o cache do sistema será limpo e as conexões de rede serão redefinidas, o que deve ajudar a fazer com que o aplicativo Wells Fargo funcione com mais facilidade.

Primeiro de tudo, pressione e solte o botão do seu iPhone aumentar o volume e volume baixo botões simultaneamente. No menu do controle deslizante de energia, continue segurando o lado botão enquanto segura o botão lateral do telefone. Depois disso, solte o botão assim que o Logotipo da maçã aparece na tela. Verifique se o aplicativo Wells Fargo está funcionando corretamente depois que o dispositivo for ligado.

Se o sistema operacional (SO) do seu telefone estiver desatualizado, você terá problemas ao usar o aplicativo Wells Fargo. Consequentemente, o telefone e o aplicativo teriam problemas de compatibilidade. Para corrigir o problema de não funcionamento do Wells Fargo Zelle, certifique-se de que o sistema operacional do seu telefone esteja atualizado.

É importante fazer backup do seu telefone, carregá-lo totalmente e conectá-lo à fonte de alimentação antes de atualizá-lo. Navegar para Geral > Sobre > Atualização de software em dispositivos iOS.



No Android:

Vá para Configurações > Sobre o dispositivo > Atualização de software . Se você vir uma atualização do sistema operacional, baixe e instale-a. Depois de concluir esta etapa, reinicie o telefone e certifique-se de que o aplicativo Wells Fargo esteja funcionando corretamente.

Correção 4: desative VPN no dispositivo

Para fornecer conteúdo personalizado, sua conta do Wells Fargo está intimamente ligada à sua localização física. As solicitações do seu aplicativo não serão atendidas pelos servidores Wells Fargo Zelle se vierem de um local incomum devido a uma VPN. Se for esse o caso, desabilitar a VPN resolverá o problema do Wells Fargo Zelle não funcionar.

Você pode desativar a VPN usando um aplicativo, se estiver usando um. Em um iPhone, você pode desativar a VPN seguindo estas etapas:

Navegar para Ajustes > Geral > VPN no seu iPhone . Você precisa desabilitar a VPN e reinicie seu telefone. Verifique se o aplicativo Wells Fargo está funcionando corretamente iniciando-o.

Correção 5: verifique se o seu destinatário está inscrito no Zelle

Você também precisa garantir que a pessoa para quem você está enviando dinheiro esteja inscrita no Zelle se ainda tiver problemas com o Wells Fargo Zelle. Usando o endereço de e-mail ou número de celular dos EUA, você pode verificar se eles estão inscritos. Você também pode verificar a inscrição perguntando a eles.

Correção 6: verifique se Zelle está inativo

Os servidores de Zelle não funcionarão se estiverem inoperantes, então você não poderá enviar ou receber dinheiro. Se Zelle estiver inativo, você pode verificar a página de status. É impossível fazer qualquer coisa a não ser esperar até que Zelle volte a subir, caso esteja caído.

Correção 7: atualize a localização do seu dispositivo

Se você deseja que o aplicativo Wells Fargo forneça conteúdo personalizado, a localização do seu dispositivo deve ser verificada. Os módulos de localização em seu dispositivo que estão em estado de erro não permitirão que o aplicativo busque os dados; portanto, não pode funcionar. Você pode corrigir o problema do Wells Fargo Zelle que não funciona atualizando seu local neste caso.

#1. Atualizar localização em um telefone Android:

Abra o painel Configurações rápidas saindo do Wells Fargo e deslizando para baixo ou para cima. Calma “Localização”Por um momento para desativá-lo. Inicie o aplicativo do Wells Fargo e habilitar Localização. Certifique-se de que está funcionando corretamente.

#2. Atualize os serviços de localização em um iPhone:

Feche todos os aplicativos abertos recentemente e saia do aplicativo Wells Fargo. Vá para Configurações > Privacidade > Serviços de localização . Inicie o aplicativo Wells Fargo e desabilitar Serviços de localização. Tente executar novamente o aplicativo Wells Fargo problemático após ativar os serviços de localização.

Correção 8: tente outra rede ou tipo de rede

Algumas redes restringem o tráfego a recursos fora de seu domínio, incluindo redes universitárias e corporativas, portanto seu aplicativo Wells Fargo pode não funcionar nessas redes. Além disso, alguns aplicativos Wells Fargo exigem que um indivíduo se conecte à rede Wells Fargo ou a uma rede de dados para funcionar.

Ao tentar uma rede ou tipo de rede diferente, você será capaz de resolver o problema do Wells Fargo Zelle que não funciona.

Certifique-se de que o outro tipo de rede (por exemplo, dados móveis) esteja habilitado e o problemático esteja desabilitado (por exemplo, Wi-Fi). Se o problema persistir, inicie o aplicativo Wells Fargo. Você pode verificar novamente conectando-se a uma rede Wi-Fi diferente (de preferência, a rede Wi-Fi do Wells Fargo). Da mesma forma, se isso não funcionar, tente ativar e desativar o Bluetooth no seu telefone.

Correção 9: verifique sua conexão com a Internet

Certifique-se de que sua conexão com a Internet seja forte e estável. Existe a possibilidade de o Zelle não funcionar corretamente se sua conexão com a Internet for lenta ou não confiável. Para ver se o problema foi resolvido, tente reiniciar o roteador ou modem.

Correção 10: verifique se você está inscrito no Zelle

No Wells Fargo Online, clique na seção Zelle para acessar sua conta Zelle. Lá, você pode se inscrever no Zelle se ainda não estiver inscrito. Para começar a usar Zelle, você precisará de seu nome, endereço de e-mail e número de celular nos EUA

Ainda está tendo problemas com seu banco Wells Fargo Zelle depois de tentar todas as opções acima? Entre em contato com o atendimento ao cliente do Wells Fargo para obter assistência. Em alguns casos, eles poderão solucionar o problema e restaurar o serviço para o seu banco.

Então, isso é tudo que temos para você sobre como consertar o problema do banco Wells Fargo Zelle que não está funcionando hoje. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Até então, se precisar de mais informações, comente abaixo.

