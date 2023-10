Wembanyama e Spurs ficam aquém quando o Clippers os expõe com uma diferença de 40 pontos

Kawhi Leonard marcou 21 pontos, Paulo Jorge adicionou 19 e o Clippers de Los Angeles‘estrelas educadas Esporas novato Victor Wembanyama em seu primeiro jogo fora de casa, uma goleada por 123-83 sobre Santo Antônio no domingo à noite.

Wembanyama somou 11 pontos, cinco rebotes, duas assistências e um bloqueio. Ele cometeu cinco das 25 piores derrotas da temporada dos Spurs. Foi uma decepção para Wembanyama depois que ele marcou 15 pontos em seu NBA estreia contra Dallas semana passada. Ele seguiu com 21 pontos na vitória na prorrogação contra Houston.

Russell Westbrook fez 19 pontos e Ivica Zubac marcou 16 para o Clippers, que tinha sete jogadores com dois dígitos. Westbrook e Zubac tiveram oito rebotes cada.

Devin Vassell liderou o Spurs com 14 pontos e Cedi Osman adicionou 12 fora do banco.

Wembanyama foi o único titular do Spurs na quadra a iniciar a quarta partida, quando perdia por 93-60. Mas ele deu partida de vez depois de jogar 26 minutos e bateu palmas para os companheiros no banco.

Russell Westbrook dá uma joelhada na coxa de Victor Wembanyama

Westbrook – o jogador favorito do adolescente francês enquanto crescia – deu uma joelhada na coxa de Wembanyama no terceiro. O jovem de 19 anos acertou 1 de 2 lances livres, coroando uma sequência em que marcou cinco dos sete pontos dos Spurs, deixando-os perdendo por 77-48.

Depois de atrair uma multidão para o aquecimento uma hora antes do início, Wembanyama teve um início misto. A estrela de 2,10 metros de altura teve uma reviravolta na primeira posse de bola dos Spurs, bloqueou Zubac e depois errou dois lances livres.

Wembanyama aproveitou um passe alley-oop de Zach Collins por seus únicos dois pontos no primeiro quarto. Os Spurs perderam por 12 pontos antes de marcar os primeiros pontos no segundo, após Wembanyama.

Os Clippers lideraram por 21 no segundo quarto, antes de Westbrook acertar uma cesta de 3 pontos no canto esquerdo para colocá-los no intervalo com vantagem por 56-37. Ele deu tapinhas na mão dos fãs na primeira fila.

Os Clippers começaram com um recorde de 20-7, com George marcando nove pontos. Seus cinco roubos de bola foram os maiores em um trimestre de sua carreira.

