Wembanyama parece mais rápido, em forma e mais forte na batalha da pré-temporada contra Chet Holmgren e OKC

Tele incentivo de São Antônio e Trovão da cidade de Oklahoma abriram seus respectivos NBA pré-temporadas com uma disputa emocionante e de alta pontuação em Centro Paycom em Cidade de Oklahoma. O Trovão se recuperou no segundo tempo para uma vitória por 122-121, mas o jogo foi definido pelo confronto do meio, a primeira batalha entre os Thunder’s Chet Holmgren e Santo Antôniode Victor Wembanyama.

As principais escolhas do draft – Holmgren em 2022, O animal no início deste ano – não decepcionou, iluminando o placar no primeiro tempo e mostrando aos torcedores um vislumbre de tudo o que eles podem oferecer.

Duelo de futuras superestrelas

O 7’2” Holmgren está finalmente saudável depois que uma lesão no pé direito lhe custou toda a temporada 2022/23, e a segunda escolha geral em 2022 ainda está facilitando seu retorno à ação. Mas para Holmgren, a “flexibilização” é assim: 21 pontos em 16 minutos em 7 de 10 arremessos de campo, incluindo duas cestas de três pontos.

Mas qualquer coisa que Holmgren possa fazer, O animal talvez consiga fazer melhor. O fenômeno dos 7’4” terminou com 20 pontos em 19 minutos e fez algumas jogadas defensivas de destaque. Em uma sequência do primeiro tempo, ele usou seu comprimento absurdo para tirar a bola do Cason Wallaceao alcance, percorrendo toda a extensão da quadra para uma enterrada de transição fácil.

Um golpe que rouba a cena

No entanto, O animal sem dúvida fez a jogada da noite na segunda-feira no início do segundo quarto, marcando através de um lindo movimento giratório e uma bandeja improvisada.

Com o cronômetro de chute acabando, Wembanyama recebeu a bola em um chute além da linha de três pontos. Depois de uma rápida simulação de bomba, girou para a direita em um movimento suave e depois subiu e desceu com a mão esquerda “mais fraca”.

Um Wemby totalmente novo! Incrível enterrada desencadeada por Wembanyama@NBA

O Esporas e Trovão jogarão seu primeiro encontro da temporada regular em 14 de novembro em Cidade de Oklahoma – e com base na ação da pré-temporada de segunda-feira, esse confronto do início da temporada será imperdível na TV.