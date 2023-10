WhatsApp começa a testar função que complementa Canais

O WhatsApp já estava desenvolvendo há algumas semanas uma solução para facilitar o consumo de Canais e das atualizações de status. Trata-se do recurso de busca, que já existia antes, mas acabou sendo removido quando os Canais foram lançados no app. O site WABetaInfo, especializado em notícias sobre o programa de testes do aplicativo, aponta o lançamento da atualização 2.23.21.7 do WhatsApp beta para Android, que começou a testar essa função de busca com alguns usuários.

Um botão de pesquisa aparece disponível na barra superior da aba de Atualizações, possibilitando a busca por atualizações de status, canais seguidos e até mesmo outros canais verificados.

O recurso é muito bem-vindo, pois a chegada dos Canais mudou a aparência da aba e tornou complicado pesquisar atualizações de status compartilhadas por um contato específico.

LEIA MAIS: WhatsApp turbinado? Saiba como deixar o seu aplicativo mais rápido de forma simples

Com a última atualização do aplicativo, o WhatsApp está introduzindo novamente o recurso de busca por atualizações de status, junto com melhorias importantes para permitir que os usuários pesquisem rapidamente canais seguidos e outros canais verificados sem abrir o diretório.

Mensagens fixadas

O WhatsApp também está começando a testar um recurso de mensagens fixadas, que permite aos usuários destacar uma mensagem fixando-a no topo de suas conversas de bate-papo, facilitando o acesso de outras pessoas a mensagens importantes ou frequentemente referenciadas. A novidade apareceu na atualização 2.23.21.4 do WhatsApp beta para Android para um grupo limitado de beta testers.

A captura de tela disponibilizada pelo WABetaInfo mostra uma nova ação de fixação pode ficar visível nas opções de mensagem. Esta opção permite que os usuários fixem uma mensagem no topo da conversa, tornando mais fácil para os usuários destacar mensagens importantes, como é possível fazer nos Canais do Telegram.

Vale ressaltar que as mensagens fixadas também estão disponíveis em conversas individuais, facilitando o destaque de conteúdos específicos mesmo em chats privados. Além disso, alguns beta testers podem experimentar um menu de anexo de bate-papo redesenhado que apresenta um novo estilo moderno.



Você também pode gostar:

Com a capacidade de fixar uma mensagem, os usuários ganham controle preciso sobre quanto tempo uma mensagem permanece exibida com destaque em seus bate-papos, pois é possível escolher três durações diferentes: 24 horas, 7 dias e 30 dias. No entanto, também é possível descartar a mensagem fixada atual a qualquer momento, mesmo antes de expirar a duração escolhida.

A novidade é mais um passo para o WhatsApp copiar o que deu certo em outros mensageiros, como a nova função de Canais, por exemplo. Assim, o app está seguindo um ritmo para manter sua liderança de mercado enquanto mostra seu compromisso em ser relevante para seus usuários.

Nova formatação para conversas

Há alguns meses, o WhatsApp anunciou que estava desenvolvendo outro recurso para sua versão web: a capacidade de enviar mensagens usando novas ferramentas de formatação. Graças a este recurso, os usuários podem personalizar ainda mais suas mensagens, pois suportarão opções de formatação que brincam com o design da fonte.

Este recurso ainda está em desenvolvimento no WhatsApp Web, mas, graças à atualização 2.23.21.3 do WhatsApp beta para Android, foi revelado que o app também está trabalhando na introdução de novas ferramentas de formatação de texto para mensagens em uma atualização futura do aplicativo.

Algumas informações sobre seu uso já estão disponíveis:

Bloco de código: foi projetado para aumentar a conveniência de compartilhar e ler linhas de código no WhatsApp. Geralmente é usado por engenheiros de software e programadores, mas os usuários também podem aplicar esta ferramenta para destacar uma parte específica da mensagem. O caractere de crase será necessário para usar esta ferramenta de formatação.

Bloco de cotação: é usado para responder a uma parte específica de uma mensagem. Você poderá aplicar esta ferramenta de formatação usando o caractere “>”.

Listas: servem para organizar informações de forma estruturada e ordenada. O texto deve começar com um asterisco, um hífen e também suporta listas numeradas.

Aparentemente, o WhatsApp está explorando novas ferramentas de formatação de texto para melhorar a experiência do usuário ao compartilhar mensagens. Seus esforços visam fornecer aos usuários maneiras melhores e mais fáceis de formatar suas mensagens em diferentes situações, tornando o aplicativo mais eficiente para a comunicação, seja para bate-papos casuais ou discussões profissionais.