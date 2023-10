WhatsApp começa testes de função esperada por usuários

Bloquear o acesso a conversas específicas já não é um desejo distante para o usuário do WhatsApp. O app já havia liberado informações sobre uma atualização que permitiria definir senhas para abrir conversas, funcionando como se fosse uma pasta protegida. Como parte dessa funcionalidade, o WhatsApp já definiu um atalho para criar esse tipo de conversa, como mostra a atualização 2.23.22.4 do WhatsApp beta para Android.

A novidade foi revelada pelo portal WABetaInfo, especializado em notícias sobre o aplicativo. Esse atalho vai permitir criar rapidamente, na lista de bate-papo, um chat bloqueado. Ainda segundo o site, essa função já pode estar disponível para alguns beta testers.

Além disso, o WhatsApp facilitará o bloqueio de bate-papos, mesmo na tela de informações do bate-papo, introduzindo um botão de alternância dedicado. É muito importante mencionar que os usuários podem não conseguir obter os dois novos recursos de imediato, até porque, na verdade, alguns deles só conseguirão bloquear conversas da lista de bate-papo com a nova atualização, e não por meio do novo botão de alternância.

Da mesma forma, outros usuários só poderão bloquear conversas por meio do botão de alternância. Por isso, apenas um número muito limitado de beta testers devem ter a oportunidade de experimentar ambos os atalhos a partir de hoje.

Os atalhos podem ser realmente úteis quando os usuários precisam bloquear um bate-papo rapidamente. Nas atualizações anteriores do aplicativo, os usuários precisavam abrir a seção de informações do chat, selecionar a opção de bloquear o chat e ativar o botão de alternância na tela “Bloqueio de bate-papo”.

Outro ponto é que a atualização acaba tornando esse recurso mais intuitivo, exibindo-o na lista de bate-papo para os usuários e garantindo que mesmo os que não o notaram anteriormente, percebam que a funcionalidade existe. Sem falar, é claro, na facilidade que s torna para adicionar uma proteção às conversas.

Avatar no WhatsApp

O app colocou para testes a funcionalidade que permite usar os avatares para reagir a atualizações de status. Com esse recurso, o WhatsApp pretende melhorar o envolvimento com as atualizações de status, fornecendo aos usuários uma ferramenta adicional para interagir com seus contatos, tornando a resposta às atualizações de status ainda mais interativa. A novidade apareceu tanto para beta testers do Android quanto do iOS.



Como mostra a captura de tela feita pelo WABetaInfo, o WhatsApp está explorando novas maneiras de responder às atualizações de status, introduzindo avatares. Os usuários estão atualmente limitados a apenas oito emojis com o recurso de reação regular. Agora podem melhorar sua experiência ao responder a uma atualização de status selecionando um do conjunto de oito avatares disponíveis.

O portal ainda confirmou que alguns beta testers também podem responder às atualizações de status usando uma versão animada dos avatares disponíveis no conjunto, e é um recurso que não estava disponível durante o desenvolvimento.

Agendamento de chamadas

O WhatsApp já está testando um recurso para agendar chamadas, com o objetivo de oferecer aos usuários uma nova ferramenta para ajudá-los a planejar e coordenar conversas em chats em grupo, reduzindo o risco de chamadas perdidas ou atrasadas. No entanto, o WhatsApp tem se concentrado no desenvolvimento de outros novos recursos que possam ajudar os usuários a criar lembretes para ocasiões específicas.

O WABetaInfo, mostrou que está em desenvolvimento um recurso para complementar a função. A novidade surgiu com a atualização 2.23.21.12 do WhatsApp beta para Android, que também trouxe o teste do novo design.

Como mostra a captura de tela feita pelo site, haverá uma nova ação no menu de compartilhamento da conversa que inclui um atalho de eventos, para uma atualização futura do aplicativo. Com esse recurso, os usuários podem criar eventos com um nome específico e escolher quando desejam ser notificados na conversa.

Isso pode ser especialmente útil para planejar e coordenar diversas atividades em bate-papos em grupo ou simplesmente para se manter organizado com lembretes pessoais. É importante observar que esses eventos de mensagens serão criptografados de ponta a ponta: isso significa que somente as pessoas na conversa poderão revisá-los.