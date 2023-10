WhatsApp continua desenvolvendo melhorias para função inovadora

Recentemente, noticiamos que o WhatsApp está trabalhando em uma função que permite bloquear o acesso a conversas específicas no app, incluindo a criação de um recurso para senhas, que seria a forma de acessar o chat oculto. Ainda há mais novidades a serem aplicadas neste recurso, conforme mostra uma nova atualização que o portal WABetaInfo, site especializado em notícias sobre o app, divulgou.

A atualização 2.23.22.9 do WhatsApp beta para Android mostra que está em desenvolvimento uma nova opção que permitirá aos usuários ocultar melhor seus bate-papos bloqueados.

Atualmente, nos testes que estão sendo executados, o ponto de entrada para acessar a lista de chats bloqueados está sempre visível na lista de chats onde há pelo menos uma conversa protegida, permitindo potencialmente que qualquer pessoa com acesso ao telefone saiba que o dono do smartphone tem conversas bloqueadas.

Após habilitar este recurso, os usuários poderão remover o ponto de entrada e tornar visível a lista de chats bloqueados digitando o código secreto na barra de pesquisa. A medida é mais uma forma do app aumentar a privacidade das conversas, inclusive se alguém tiver acesso ao aparelho desbloqueado.

Os usuários podem ter conversas sensíveis ou confidenciais que desejam manter escondidas de olhares indiscretos: ao ocultar o ponto de entrada para bate-papos bloqueados, torna-se mais difícil para qualquer pessoa com acesso ao telefone perceber que existem bate-papos bloqueados.

Função traz bug para usuários

Apesar da atualização trazer uma informação interessante sobre a função de conversas ocultas, ela também apresentou um erro para quem atualizou o dispositivo. O painel de emojis aparece vazio para os beta testers, o que os impossibilita a compartilhar emojis em suas conversas.

Reiniciar o dispositivo não resolveu o problema, então uma nova atualização de correção de bug foi necessária para obter uma solução final. Depois de instalar a atualização 2.23.22.10 do WhatsApp beta para Android, os beta testers tiveram o problema resolvido e o painel de emojis foi restaurado.



Os emojis tornaram-se realmente essenciais para a comunicação digital, já que os usuários muitas vezes contam com emojis para expressar emoções, reações ou ideias rapidamente. Como o painel de emojis está vazio devido a um bug nas versões beta recentes do WhatsApp para Android, os usuários estão enfrentando limitações significativas em sua capacidade de se comunicar de forma eficaz.

Como o WhatsApp beta é apenas um app para testes, os usuários já estão familiarizados que problemas podem ocorrer conforme atualizam o aplicativo. Como os bugs são comuns, é apenas uma questão de tempo para o WhatsApp corrigi-los.

Bloqueio de conversas com senha

Conforme já explicado, a função de bloquear o acesso a conversas específicas já vem sendo trabalhada pelos desenvolvedores do app há algum tempo. Anteriormente, como parte dessa funcionalidade, o WhatsApp já definiu um atalho para criar esse tipo de conversa, como mostra a atualização 2.23.22.4 do WhatsApp beta para Android.

A novidade também foi revelada pelo portal WABetaInfo. Esse atalho vai permitir criar rapidamente, na lista de bate-papo, um chat bloqueado. Ainda segundo o site, essa função já pode estar disponível para alguns beta testers.

Além disso, o WhatsApp facilitará o bloqueio de bate-papos, mesmo na tela de informações do bate-papo, introduzindo um botão de alternância dedicado. É muito importante mencionar que os usuários podem não conseguir obter os dois novos recursos de imediato, até porque, na verdade, alguns deles só conseguirão bloquear conversas da lista de bate-papo com a nova atualização, e não por meio do novo botão de alternância.

Da mesma forma, outros usuários só poderão bloquear conversas por meio do botão de alternância. Por isso, apenas um número muito limitado de beta testers devem ter a oportunidade de experimentar ambos os atalhos a partir de hoje.

Os atalhos podem ser realmente úteis quando os usuários precisam bloquear um bate-papo rapidamente. Nas atualizações anteriores do aplicativo, os usuários precisavam abrir a seção de informações do chat, selecionar a opção de bloquear o chat e ativar o botão de alternância na tela “Bloqueio de bate-papo”.