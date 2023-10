Whatsapp divulga novidade sobre Chamadas em Grupos

A WhatsApp, uma das plataformas de mensagens mais populares do mundo, acaba de lançar uma nova atualização estável para iOS, disponível na App Store. A versão é a 23.22.72 e traz uma funcionalidade muito aguardada: a possibilidade de iniciar chamadas em grupo com até 31 participantes!

Perguntas Frequentes sobre a Atualização do WhatsApp

O que mudou nessa atualização?

A principal mudança é a extensão do número de pessoas que podem participar de uma chamada em grupo. Agora, os usuários do WhatsApp podem iniciar chamadas com até 31 participantes.

Quem pode usar essa nova funcionalidade?

A atualização está sendo disponibilizada para todos os usuários do WhatsApp para iOS na versão 23.22.72. Alguns usuários podem experimentar a nova funcionalidade mesmo sem ter atualizado para a versão mais recente.

Tenho a mesma versão, mas não consigo acessar a nova funcionalidade. Por quê?

Apesar de a WhatsApp não ter mencionado essa nova funcionalidade no changelog oficial na App Store, confirmamos que ela está disponível para todos os usuários. Se você não consegue acessá-la, pode ser que ela ainda esteja sendo disponibilizada para a sua conta. Fique de olho nas próximas atualizações!

Melhoria nas Chamadas em Grupo do WhatsApp



Em uma matéria anterior, anunciamos uma funcionalidade que permitia a alguns usuários beta do WhatsApp para Android iniciar chamadas com até 31 participantes. Com essa atualização, a WhatsApp aprimorou significativamente as chamadas em grupo, permitindo que os usuários se conectem rapidamente a um maior número de participantes com apenas alguns toques, eliminando a necessidade de adicioná-los à chamada em grupo posteriormente.

A WhatsApp acaba de lançar a atualização 23.21.72 para iOS na App Store. Como costuma acontecer, o changelog oficial não fornece informações úteis sobre quais novas funcionalidades estão disponíveis nesta versão. No entanto, descobrimos que a WhatsApp está liberando a melhoria nas chamadas para todos!

Novas Funcionalidades do WhatsApp

O changelog oficial ainda menciona algumas funcionalidades lançadas nas atualizações anteriores. No entanto, mesmo não estando mencionado no changelog oficial na App Store, agora podemos confirmar que a WhatsApp está liberando a capacidade de selecionar até 31 pessoas antes de fazer uma chamada em grupo.

É importante mencionar que, nas atualizações anteriores, as chamadas em grupo já suportavam até 32 participantes, mas os usuários inicialmente podiam selecionar apenas 15 contatos ao iniciar tais chamadas. Com as últimas atualizações, os usuários finalmente podem iniciar chamadas em grupo experimentando a capacidade total de 32 participantes desde o início, simplificando e aprimorando a experiência de chamada.

Se você ainda não tem essa funcionalidade, observe que algumas contas podem recebê-la nas próximas semanas, embora não tenha sido indicada no changelog oficial. Fique à frente atualizando regularmente o WhatsApp na App Store e no aplicativo TestFlight para obter essa funcionalidade no futuro, caso você ainda não a tenha após instalar esta atualização.