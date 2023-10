Whatsapp lança recurso de agenda de eventos e videochamadas em grupos (Confira!)

O Whatsapp em 2023 já apresentou inúmeras funcionalidades e recursos importantes para os usuários da plataforma de mensagens da Meta. A princípio, uma das novidades que teve grande sucesso foi a dos Canais do aplicativo. Agora, a empresa dona do mensageiro, deve lançar os convites para eventos em grupos.

Todavia, o portal WABetaInfo apresentou a novidade do Whatsapp, que é uma função direcionada aos grupos da plataforma de mensagens. O site exibiu imagens relacionadas ao novo recurso, que mostram um menu de anexos com um item adicional. Ao tocar nele, os usuários vão para uma página para agendar eventos.

Analogamente, nesta página de agendamento de eventos, é possível incluir informações como, por exemplo, nome, descrição, data, hora, local, e também uma opção em que a pessoa pode agendar uma chamada de vídeo. Essa novidade está presente na versão Beta do Whatsapp 2.23.17.7, disponível para Android.

Desse modo, o recurso já está à disposição para um grupo de usuários do mensageiro da Meta. De acordo com o WABetaInfo, a função de agendar eventos só está disponível na seção de grupos do Whatsapp. Isso quer dizer que não é possível utilizar a nova funcionalidade em lembretes, em chats de conversas individuais.

Recurso do Whatsapp

Deve-se observar que a ideia do novo recurso tem como objetivo principal tornar o agendamento de reuniões e compromissos entre os usuários do Whatsapp, mais fácil e prático. O acesso a lembretes de tarefas importantes também ficou mais simples, e são protegidos com criptografia de ponta-a-ponta dentro do aplicativo.

Ademais, o Whatsapp ainda não informou quando que essa nova função estará disponível para todos, dentro da plataforma de mensagens. Portanto, o mais indicado é ficar atento às novas atualizações da versão estável do mensageiro, para que se possa usufruir efetivamente do novo recurso do aplicativo de forma rápida.

Novo design



Você também pode gostar:

O Whatsapp lançou recentemente o novo design do aplicativo de mensagens em sua versão Beta para aparelhos celulares com o sistema operacional Android. Dessa forma, os usuários poderão fazer inúmeros testes relacionados a nova interface do mensageiro. O WABetaInfo diz que os testes já duram alguns meses.

Em síntese, o objetivo da nova interface do Whatsapp, é o de tornar a utilização do Whatsapp um pouco mais uniforme. A plataforma de mensagens, procura oferecer aos usuários do Android, um design parecido com o que vem sendo utilizado em sistemas operacionais iOS, aproximando, dessa maneira, quem utiliza o aplicativo.

Uma das alterações no design da plataforma de mensagens que merece destaque, é o fato de que não há mais uma barra de atalhos na parte superior do display. Anteriormente ela dava acesso à comunidades, conversas, atualizações, e chamadas. A partir de agora, elas ficarão na parte inferior da tela do aplicativo.

Não se sabe ao certo quando as alterações no design do Whatsapp estarão disponíveis para todos os usuários do aplicativo de mensagens. Dessa forma, como ela já está disponível na versão beta do mensageiro, espera-se que a novidade esteja presente em versões futuras do app, em um curto período de tempo.

Criação de Canais no Whatsapp

O Whatsapp lançou o recurso de criação de canais públicos para todos os seus usuários. A funcionalidade está disponível tanto para Android, quanto para iOS. Deve-se observar que a nova função é bastante importante. Será possível compartilhar informações, atualizações, e interagir com seus contatos dentro do app.

Em suma, o recurso da plataforma de mensagens proporciona uma conexão ainda maior entre seus usuários, de forma bastante simples e prática. Os canais públicos são espaços onde é possível compartilhar diversos conteúdos midiáticos, de interesse geral, para qualquer pessoa que possui uma conta dentro do aplicativo.

Os usuários, ao criar um canal dentro do Whatsapp, ele se torna público. Enfim, qualquer pessoa poderá entrar nele para ter acesso a todas as informações postadas na plataforma. O potencial do recurso é grande, visto que pode ser utilizado tanto por pessoas normais, quanto por influencers e empresas no mensageiro.

Em conclusão, o Whatsapp com seus canais, pode apresentar a seus usuários uma ferramenta poderosa, que auxilia de maneira expressiva, na divulgação de seu próprio negócio. É possível, com a nova funcionalidade, por exemplo, enviar novidades sobre produtos e serviços, de uma maneira rápida, segura, e facilitada.