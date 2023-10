WhatsApp muda layout do app para iPhone

O WhatsApp estava trabalhando em uma nova interface para a versão do aplicativo para iPhone com novas cores, novos botões e capacidade de filtrar chats. Com a atualização da versão oficial do app para iOS, de número 23.18.78, apareceram novos botões para alguns usuários. A informação é do WABetaInfo, site especializado em notícias sobre o programa de testes do app.

Embora o changelog oficial (descrição da atualização) não inclua informações sobre quais recursos esta versão contém, já é possível notar as mudanças. A primeira é um botão com o símbolo de adição (+) no canto superior direito, que indica a possibilidade de iniciar uma nova conversa. O outro são as reticências (…) no canto superior esquerdo, que dá acesso às configurações.

O changelog oficial ainda menciona alguns recursos lançados nas atualizações anteriores do aplicativo. Além disso, embora não seja mencionado no changelog oficial da App Store, o WABetaInfo confirmou que os botões redesenhados estão disponíveis para um número limitado de usuários após a instalação desta atualização. É importante ressaltar que esse novo estilo também está disponível em outras seções do app e não está restrito à aba de chats.

Embora outras melhorias na interface ainda não estejam disponíveis, o novo estilo de botão já oferece uma prévia dos esforços do WhatsApp para melhorar a experiência do usuário. Vale ressaltar que alguns usuários que instalaram a versão beta do aplicativo também poderão ter acesso ao novo estilo de botão reformulado. Além disso, o WhatsApp pode explorar diferentes estilos modernos para os botões do aplicativo além do mostrado na captura de tela anexada, visando usuários específicos.

Mais novidades para o layout

Ainda como forma de deixar a interface mais moderna e ao mesmo tempo oferecer aos usuários uma ferramenta para gerenciar melhor suas conversas, o WhatsApp está desenvolvendo novos recursos. A atualização 23.19.1.72 do WhatsApp beta para iOS mostra a adoção de novas cores.

Mesmo após uma série de atualizações, alguns elementos da interface ainda apareciam em azul. Com o desenvolvimento contínuo, o WhatsApp passou a adotar a cor verde para esses elementos, tornando a interface finalmente mais consistente.

Além disso, conforme mostra a captura de tela feita pelo WABetaInfo, o WhatsApp está removendo o botão de filtro próximo à barra de pesquisa porque ele não será mais necessário devido ao novo filtro “Não lido”. Junto a isso, o WhatsApp está substituindo o filtro “Comercial” por um novo recurso para filtrar facilmente bate-papos em grupo.



O WhatsApp está tomando medidas significativas para atender à tão esperada necessidade de uma interface renovada para seu aplicativo iOS. Os filtros, por exemplo, serão uma forma simples de localizar mensagens específicas.

Criação de grupo simplificada

O WhatsApp lançou um atalho para criar grupos durante o encaminhamento de mensagens para quem usa iPhone. Com este atalho, o WhatsApp pretende oferecer aos usuários um novo recurso para ajudá-los a economizar tempo e permitir que criem grupos ao verem uma determinada mensagem que os inspire a se conectar com contatos específicos em um único lugar.

A novidade surgiu com a atualização 23.17.81 do WhatsApp para iOS, já lançada na App Store, conforme verificou o WABetaInfo, site especializado em notícias sobre o aplicativo. Embora o changelog oficial não inclua informações sobre quais recursos esta versão oferece, o portal descobriu que o WhatsApp está lançando amplamente um atalho para criar rapidamente um novo bate-papo em grupo enquanto encaminha mensagens.

Se você quiser saber se esse recurso está habilitado para sua conta, basta encaminhar uma mensagem para ver se o novo atalho para criar um novo chat em grupo está visível na tela de encaminhamento. Caso não esteja, é apenas questão de tempo. É importante ressaltar que esse recurso também está disponível na versão beta do aplicativo.

O changelog oficial ainda menciona que está disponível um recurso para envio de fotos em maior resolução, conforme já previsto em atualizações anteriores.