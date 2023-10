Whatsapp permite a utilização de duas contas no mesmo celular (Confira!)

O Whatsapp fez um anúncio nesta quinta-feira (19/10) dizendo que a plataforma passará a permitir que seus usuários possuam duas contas no mesmo aparelho celular. A princípio, elas estarão conectadas ao dispositivo móvel, ao mesmo tempo, o que pode facilitar a utilização do mensageiro para muitas pessoas.

Todavia, uma das grandes vantagens da nova funcionalidade do aplicativo de mensagens, é a de que seus usuários poderão ter dentro de seus aparelhos celulares, duas contas, uma pessoal e a outra, profissional. No entanto, para usar o novo recurso da plataforma, a pessoa deverá ter um segundo número de telefone.

Além disso, é necessário que o usuário possua um dispositivo móvel que aceite mais de um cartão SIM, ou seja, mais de um chip. Atualmente, a novidade do aplicativo da Meta, está disponível apenas para celulares com o sistema operacional Android. Aliás, não há ainda uma data para a utilização da funcionalidade no iOS.

Portanto, a Meta, empresa dona do Whatsapp, informou recentemente que a funcionalidade que permite utilizar duas contas em um mesmo aparelho celular estará disponível para os usuários do Android nas próximas semanas. Portanto, quem tiver interesse deve ficar ligado nas novidades relativas ao mensageiro.

Ativação do recurso

Analogamente, para ativar o novo recurso do Whatsapp, é necessário verificar se o seu dispositivo móvel é compatível com dois ou mais chips. Sendo assim, é preciso confirmar essa especificidade de seu aparelho celular para poder cadastrar mais de uma conta. É preciso ter dois números de telefone cadastrados no smartphone.

Depois, deve-se ir a “Configurações”, e clicar em “Adicionar conta”. Finalmente, o usuário do Whatsapp deverá fazer alguns ajustes em suas configurações de privacidade e notificação, em cada uma das contas cadastradas em seu aparelho celular. Pronto, depois desse passo a passo é possível utilizar as duas contas.

Vale ressaltar que essa nova funcionalidade do Whatsapp já era esperada por seus usuários há alguns anos. Anteriormente, para utilizar as duas contas em um mesmo aparelho celular, a pessoa tinha que recorrer ao chamado “jeitinho” e a inúmeras gambiarras. Neste caso, era preciso desconectar uma conta para usar a outra.

Quem fez o anúncio da novidade foi o próprio Mark Zuckerberg, dono da Meta, empresa responsável pelo Whatsapp, Facebook e Instagram, nesta quinta-feira (19/10). Ademais, o recurso estará disponível ao usuários assim que as atualizações do mensageiro estiverem disponibilizadas nas lojas de aplicativo.



Benefícios da funcionalidade

Em síntese, a novidade pode ser bastante útil para quem utiliza o Whatsapp para trabalhar. Normalmente para poder ter suas contas em um mesmo aparelho celular era preciso recorrer a algumas táticas. Era preciso alternar as duas contas da plataforma de mensagens, em muitos casos era necessário trocar os dois chips.

Como todo o processo era complicado, muitas vezes os usuários se viam enviando mensagens para os contatos errados, o que trazia muita dor de cabeça. Em suma, algumas pessoas utilizavam dois aparelhos celulares para terem duas contas do Whatsapp à sua disposição. Por isso, o novo recurso é bastante simples e prático.

O novo recurso que permite a utilização de duas contas do mensageiro em um mesmo dispositivo móvel pode ser considerado um complemento de uma outra atualização do Whatsapp. A implemetação e lançamento dessa novidade foi ainda no mês de junho. É a utilização de uma mesma conta em mais de dois aparelhos celulares.

Em termos práticos, os usuários do Whatsapp poderão ter o mesmo perfil em até quatro dispositivos móveis diferentes. Anteriormente só era possível ter uma conta em um único aparelho celular, e vinculá-lo a computadores e tablets. Para ter acesso à plataforma, era preciso que a pessoa utilizasse o Whatsapp Web.

Alterações no Whatsapp

Através dessas alterações dentro da plataforma de mensagens, ficou muito mais fácil, por exemplo, de atender a clientes dentro de uma empresa. Dessa maneira, várias pessoas poderiam utilizar a mesma conta do Whatsapp Business para responder a solicitações. São inúmeras as vantagens do novo recurso.

Em conclusão, os usuários também, a partir deste momento, terão um aparelho celular reserva, com a mesma conta do Whatsapp configurada. Ela seria então bastante útil no caso de roubo ou extravio do primeiro dispositivo móvel. Portanto, com essas duas novidades, os usuários poderão utilizar o mensageiro da melhor forma possível.