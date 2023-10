WhatsApp planeja mudanças de interface no iPhone

Recentemente, o WhatsApp anunciou planos para atualizar a interface do dispositivo com novas cores, novos botões e capacidade de filtrar chats. Também há um filtro de conversa específico para bate-papos em grupo que está em desenvolvimento. Mas a equipe de devs do app não está parada.

O WABetaInfo, site especializado em notícias sobre o programa de testes do WhatsApp, descobriu que há novidades vindo. A atualização 23.19.1.74 do WhatsApp beta para iOS, indica que o aplicativo está trabalhando em novos ícones para incluir no redesenho de seu layout.

Como mostra a captura de tela feita pelo WABetaInfo, o WhatsApp apresentará novos ícones para a seção de configurações em uma atualização futura do aplicativo. Esses ícones permitirão aos usuários experimentar uma interface mais moderna, melhorando o apelo visual do app.

É importante observar que o WhatsApp também planeja introduzir ícones redesenhados na seção de informações do chat no futuro, a fim de garantir uma experiência consistente.

O portal diz que essa iniciativa de atualizar o design do app para iPhone é algo que o WhatsApp estava devendo. Há anos que os usuários solicitam uma interface renovada, uma vez que a aplicação não recebe atualizações neste contexto há um período de tempo considerável, o que pode fazer com que pareça desatualizada quando comparada com aplicações concorrentes.

O WhatsApp vinha testando uma solução que permitia aos administradores de comunidades escolher quem pode adicionar membros aos bate-papos em grupos da comunidade, dando mais controle nesta área do app. Há poucos dias, a atualização 23.19.76 do WhatsApp para iOS (versão oficial do app) parece trazer este recurso, segundo o WABetaInfo.

Embora o changelog oficial (descrição da atualização) não forneça informações úteis sobre os novos recursos lançados nesta versão, já que o WhatsApp não atualizou o changelog anterior, o portal confirma que o WhatsApp agora está introduzindo um recurso para gerenciar quem pode adicionar membros ao grupo da comunidade bate-papos.



Se você for administrador de uma comunidade, abra a tela de configurações da comunidade em seu iPhone para ativar esse recurso. A opção padrão permite que apenas administradores da comunidade adicionem membros diretamente.

No entanto, os administradores da comunidade podem querer que todos possam adicionar membros sem um link de convite. Nesses casos, eles podem escolher a opção “todos”.

Versão para iPad do WhatsApp

Muitos usuários do WhatsApp pedem há anos uma versão compatível com iPad. No passado, o WhatsApp parecia que estava desenvolvendo um app, mas nada era oficialmente revelado, muito menos uma data de lançamento. Até um aplicativo nativo foi desenvolvido para o Mac Catalyst, mas nada para iPad havia sido confirmado até então.

Finalmente, depois de esperar muito tempo, uma versão beta compatível com iPad agora pode ser instalada através do aplicativo TestFlight para quem deseja ser um beta tester do aplicativo para iPad. A informação é do WABetaInfo.

Para configurar o WhatsApp no seu iPad, você precisará ter a versão beta iOS do aplicativo instalada no seu iPhone e iPad. Feito isso, você precisa usar o WhatsApp no seu iPhone e abrir Configurações do WhatsApp > Dispositivos vinculados > “Vincular um dispositivo” para escanear o código QR usando o seu iPad.

Depois de vincular seu iPad ao iPhone, você poderá usar o WhatsApp no seu iPad de forma independente, sem precisar que o telefone esteja conectado à Internet, o que é uma grande comodidade para quem trabalha em tablets.

O novo modo complementar também significa que todas as mensagens enviadas ou recebidas no seu iPad serão sincronizadas com o seu telefone, independentemente de ser um dispositivo iOS ou Android: desta forma, você não perderá nenhuma mensagem importante enquanto usa o seu iPad quando você desliga seu dispositivo móvel.

Além disso, suas mensagens e chamadas ainda são protegidas com criptografia ponta a ponta ao usar o modo complementar, para que ninguém possa ler suas mensagens pessoais e ouvir suas chamadas privadas.