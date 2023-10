WhatsApp surpreende e libera duas contas no mesmo aparelho

Pessoas que precisam usar duas contas de WhatsApp em um mesmo aparelho celular sempre se frustraram com a impossibilidade de realizar este procedimento. A Meta, empresa responsável pelo site de troca de mensagens, nunca permitiu oficialmente este uso. Mas isso mudou agora.

De acordo com as informações oficiais, a Meta vai passar a permitir que um mesmo usuário tenha duas contas de WhatsApp diferentes em um mesmo celular e ao mesmo tempo. Assim, o usuário vai poder realizar este tipo de procedimento sem precisar recorrer a gambiarras no aparelho.

A empresa explica que um mesmo usuário terá a possibilidade de criar uma conta pessoal, e outra profissional, sem que ele precise de um segundo aparelho. O anúncio foi confirmado nesta quinta-feira (19) por Mark Zuckerberg, CEO da Meta.

“Agora você não precisa mais se desconectar todas as vezes, carregar dois telefones ou se preocupar por ter enviado mensagens pela conta errada”, informa o comunicado.

Já posso criar uma nova conta no WhatsApp?

Conforme informações da Meta, a novidade deverá ser lançada inicialmente apenas nos aparelhos Android. Ainda não há, portanto, uma data para que o sistema seja permitido no sistema dos Iphones (iOS).

Mas mesmo no caso do Android, esta possibilidade de uso de duas contas em um mesmo aparelho ainda não está disponível. A expectativa é de que a liberação seja feita de modo gradual a partir das próximas semanas, ou até mesmo meses, ou seja, será preciso aguardar mais um pouco.

Como funciona hoje

Hoje, existe a possibilidade de usar duas ou mais contas de WhatsApp em um mesmo aparelho. Mas para isso, o usuário precisa deslogar da conta oficial e inserir outra, ou seja, não é possível acessar as duas conta de maneira simultânea.



Você também pode gostar:

Algumas pessoas acabam recorrendo atualmente a outras formas de usar duas contas no mesmo celular. Mas nenhuma destas formas é aconselhável pelos desenvolvedores do aplicativo de troca de mensagens.

“Lembre-se de usar apenas o WhatsApp oficial e não baixe imitações ou versões falsas para se conectar a mais contas em seu telefone. Suas mensagens só são seguras e privadas quando você usa a versão oficial do WhatsApp”, diz a companhia em nota.

Números de telefone

O que é possível adiantar é que para ter duas contas de WhatsApp no mesmo aparelho, vai ser preciso ter dois números de telefone diferentes. Este não será, no entanto, um procedimento difícil, já que a grande maioria dos celulares oferece a opção de inserção de mais de um cartão SIM, popularmente conhecidos como chips.

Há ainda casos de aparelhos que já contam com um chip embutido no sistema. Nesta situação, também será possível usar mais de uma conta diferente do Whatsapp ao mesmo tempo.

Mensagens ficarão embaralhadas?

Neste sentido, uma das preocupações que podem surgir é em relação ao embaralhamento das mensagens. Afinal de contas, como os usuários poderão entender que determinada notificação é de uma conta ou de outra?

A Meta, no entanto, garante que este processo não deverá ser um problema. A empresa afirma que vai exibir as mensagens de maneira separada. Na prática, trata-se de um procedimento semelhante ao que já acontece hoje no Instagram, rede em que o indivíduo tem o poder de alternar as suas contas.

Para realizar a adição de mais uma conta, bastará seguir os seguintes passos:

Acessar o menu Configurações;

Clicar na seta ao lado do seu nome e em “Adicionar conta”.

Controlar as opções de privacidade e notificação em cada uma das contas.

Inovação do WhatsApp

Recentemente, o WhatsApp também anunciou que passou a permitir que o cidadão use a mesma conta em mais de um dispositivo diferente. Agora é possível usar um só perfil em quatro smartphones diferentes.

Até hoje, o usuário só podia associar o WhatsApp a um só telefone e vinculá-lo adicionalmente para computadores.