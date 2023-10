WhatsApp testa menu no botão de mensagens de áudio/vídeo; aprenda a usar

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, está constantemente buscando maneiras de melhorar a experiência do usuário. Recentemente, a plataforma lançou o recurso de mensagens de vídeo instantâneas, permitindo que os usuários gravem e enviem vídeos de até 60 segundos diretamente no aplicativo. No entanto, a introdução desse recurso também trouxe alguns desafios para os usuários, que muitas vezes acabavam gravando mensagens de vídeo sem querer ao tentar enviar áudios.

Para resolver esse problema, o WhatsApp decidiu testar um novo modelo de interface que acomodaria as duas opções: áudios e mensagens de vídeo. De acordo com informações do WABetaInfo, o aplicativo está descontinuando a opção de desativar as mensagens de vídeo, já que a maioria dos usuários não estava ciente dessa possibilidade. Em vez disso, o WhatsApp está testando uma pequena mudança na interface, presente na versão beta do aplicativo para iOS com o número 23.21.1.71.

Uma Nova Interface para Facilitar a Alternância entre Áudio e Vídeo

Na nova versão, ao tocar nos ícones do microfone ou da câmera, um menu de opções é exibido, permitindo que os usuários alternem facilmente entre os modos de áudio e vídeo. Anteriormente, ao tocar em um dos ícones, o aplicativo alternava automaticamente, o que poderia ser confuso para aqueles que não estavam acostumados com as mensagens de vídeo. Além disso, essa funcionalidade automática também aumentava a chance de acidentes, como o envio de mensagens de vídeo indesejadas.

A nova interface do WhatsApp visa deixar claro para os usuários o que está acontecendo ao alternar entre as duas opções de mensagens de mídia instantânea. Ao adicionar um passo extra, ou seja, o menu de opções, o aplicativo pretende reduzir a incidência de confusões e erros relacionados a esses recursos.

Testes em Andamento e Expectativa de Lançamento

No momento, a mudança na interface está em fase de testes e restrita a um grupo seleto de usuários beta do aplicativo. Conforme informações do WABetaInfo, espera-se que essa nova interface seja expandida para um número maior de pessoas nos próximos dias. Entretanto, ainda não há uma data definida para quando a funcionalidade será disponibilizada para todos os usuários na versão estável do aplicativo.

Como Usar o Novo Menu no Botão de Mensagem de Áudio/Vídeo

Agora que você já sabe sobre a nova interface em teste do WhatsApp, vamos entender como usar o menu no botão de mensagem de áudio/vídeo. O processo é bastante simples e pode ser realizado seguindo os passos a seguir:



Você também pode gostar:

/Abra o WhatsApp no seu dispositivo móvel. /Acesse a conversa em que deseja enviar uma mensagem de áudio/vídeo. Ao lado do campo de texto, você encontrará dois ícones: um microfone e uma câmera. Toque no ícone correspondente à opção desejada. Em seguida, um menu de opções será exibido com as opções de áudio e vídeo. Selecione a opção desejada tocando no ícone correspondente. Agora você poderá gravar e enviar sua mensagem de áudio/vídeo, de acordo com a opção selecionada.

É importante mencionar que essa nova interface ainda está em fase de testes e pode sofrer alterações antes de ser disponibilizada para todos os usuários. Por isso, fique atento às atualizações do WhatsApp para aproveitar ao máximo as novidades e melhorias oferecidas pelo aplicativo.

Facilidade

O WhatsApp continua inovando e buscando maneiras de aprimorar a experiência dos usuários. Com o teste do novo menu no botão de mensagem de áudio/vídeo, a plataforma pretende facilitar a alternância entre os modos de áudio e vídeo, evitando confusões e erros por parte dos usuários. Embora a mudança ainda esteja em fase de testes, espera-se que ela seja disponibilizada para todos os usuários em breve. Portanto, fique atento às atualizações do aplicativo e aproveite ao máximo os recursos oferecidos pelo WhatsApp.