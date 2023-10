WhatsApp testa visualização única para mensagens de voz

O WhatsApp iniciou testes de uma nova funcionalidade que permite enviar mensagens de voz de visualização única. Com esse recurso, seria possível compartilhar um áudio com uma nova camada de privacidade, pois não podem ser salvas, encaminhadas e exportadas. A novidade foi descoberta pelo WABetaInfo, site especializado em notícias sobre o app, que divulgou as atualizações 2.23.22.4 do WhatsApp beta para Android e 23.21.1.73 do WhatsApp beta para iOS.

Alguns beta testers já podem ter reparado que um novo ícone de visualização única está disponível na barra de bate-papo durante a gravação de uma mensagem de voz com cadeado. Ao tocar neste ícone, o áudio será enviado no modo visualizar uma vez, para que o destinatário não possa exportá-la, encaminhá-la, salvá-la e gravá-la.

Depois de enviar a mensagem de voz com o modo visualizar uma vez ativado, quem enviou também não poderá ouvi-la e o destinatário não poderá mais ouvi-la após descartá-la. Este modo minimiza as chances de acesso não autorizado ou escuta posterior, fornecendo uma nova camada de privacidade para informações sensíveis e confidenciais.

Ainda segundo o site, é possível confirmar que os destinatários não poderão salvar ou gravar mensagens de voz usando a gravação de tela, por exemplo, melhorando o controle do conteúdo que você compartilha e protegendo sua privacidade.

Versão para empresas ainda está a pleno vapor

O WhatsApp Business também vai receber atualizações, como mostrou o WABetaInfo com uma nova atualização da versão beta do app de número 2.23.22.10. Alguns beta testers já podem ter notado que está disponível um recurso de barra de ação rápida. Como mostra a captura de tela do app, um novo ícone pode aparecer acima do botão do microfone.

Este ícone permite que o aplicativo torne uma nova barra de ação rápida visível acima da barra de bate-papo, facilitando aos usuários a execução rápida de diferentes ações. Por exemplo, alguns beta testers que instalam as versões mais recentes do aplicativo podem criar pedidos imediatamente, acessar suas respostas rápidas e enviar facilmente produtos de seu catálogo.

Embora essas opções já estivessem acessíveis através do menu de anexos de bate-papo, o WhatsApp está aprimorando sua acessibilidade implementando um recurso de barra de ação rápida para uma experiência mais amigável.



Esta atualização visa melhorar e simplificar o processo de interação com os clientes, garantindo que estas principais funcionalidades estejam sempre visíveis, poupando tempo e esforço ao negócio na interação com a aplicação.

Bloqueio de conversas com senha

Bloquear o acesso a conversas específicas já não é um desejo distante para o usuário do WhatsApp. O app já havia liberado informações sobre uma atualização que permitiria definir senhas para abrir conversas, funcionando como se fosse uma pasta protegida. Como parte dessa funcionalidade, o WhatsApp já definiu um atalho para criar esse tipo de conversa, como mostra a atualização 2.23.22.4 do WhatsApp beta para Android.

A novidade foi revelada pelo portal WABetaInfo, especializado em notícias sobre o aplicativo. Esse atalho vai permitir criar rapidamente, na lista de bate-papo, um chat bloqueado. Ainda segundo o site, essa função já pode estar disponível para alguns beta testers.

Além disso, o WhatsApp facilitará o bloqueio de bate-papos, mesmo na tela de informações do bate-papo, introduzindo um botão de alternância dedicado. É muito importante mencionar que os usuários podem não conseguir obter os dois novos recursos de imediato, até porque, na verdade, alguns deles só conseguirão bloquear conversas da lista de bate-papo com a nova atualização, e não por meio do novo botão de alternância.

Da mesma forma, outros usuários só poderão bloquear conversas por meio do botão de alternância. Por isso, apenas um número muito limitado de beta testers devem ter a oportunidade de experimentar ambos os atalhos a partir de hoje.

Os atalhos podem ser realmente úteis quando os usuários precisam bloquear um bate-papo rapidamente. Nas atualizações anteriores do aplicativo, os usuários precisavam abrir a seção de informações do chat, selecionar a opção de bloquear o chat e ativar o botão de alternância na tela “Bloqueio de bate-papo”.