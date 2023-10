WhatsApp vai implantar filtro em versão web

Um recurso em desenvolvimento no WhatsApp para Android vai permitir filtrar chats de acordo com a categoria da conversa, como não lida, grupos ou contatos, por exemplo. Um sistema parecido está sendo desenvolvido também para a versão web do aplicativo, conforme revelou o site WABetaInfo, portal especializado em notícias sobre o app.

A interface é muito semelhante àquela que está atualmente em desenvolvimento no WhatsApp para Android: são três filtros diferentes que permitirão aos usuários organizar melhor seus bate-papos com base em mensagens “não lidas”, “conversas pessoais” e “bate-papos em grupo”.

Além disso, o WhatsApp planeja trazer uma nova barra lateral (onde ficam as conversas) renovada, muito semelhante à disponível no aplicativo nativo WhatsApp para Windows.

A implementação de um recurso que permite aos usuários filtrar seus bate-papos, mostrando apenas conversas pessoais e bate-papos em grupo, oferece uma organização aprimorada e permite que os usuários encontrem rapidamente determinadas conversas. Na verdade, esses filtros fornecem uma navegação eficiente e facilitam aos usuários localizar e interagir com as conversas certas.

Mais formas de edição de texto

Há alguns meses, o WhatsApp anunciou que estava desenvolvendo outro recurso para sua versão web: a capacidade de enviar mensagens usando novas ferramentas de formatação. Graças a este recurso, os usuários podem personalizar ainda mais suas mensagens, pois suportarão opções de formatação que brincam com o design da fonte.

Este recurso ainda está em desenvolvimento no WhatsApp Web, mas, graças à atualização 2.23.21.3 do WhatsApp beta para Android, foi revelado que o app também está trabalhando na introdução de novas ferramentas de formatação de texto para mensagens em uma atualização futura do aplicativo.



Algumas informações sobre seu uso já estão disponíveis:

Bloco de código: foi projetado para aumentar a conveniência de compartilhar e ler linhas de código no WhatsApp. Geralmente é usado por engenheiros de software e programadores, mas os usuários também podem aplicar esta ferramenta para destacar uma parte específica da mensagem. O caractere de crase será necessário para usar esta ferramenta de formatação.

Bloco de cotação: é usado para responder a uma parte específica de uma mensagem. Você poderá aplicar esta ferramenta de formatação usando o caractere “>”.

Listas: servem para organizar informações de forma estruturada e ordenada. O texto deve começar com um asterisco, um hífen e também suporta listas numeradas.



Acreditamos que o WhatsApp esteja explorando ativamente novas ferramentas de formatação de texto para melhorar a experiência do usuário ao compartilhar mensagens. Seus esforços visam fornecer aos usuários maneiras melhores e mais fáceis de formatar suas mensagens em diferentes situações, tornando o aplicativo mais eficiente para a comunicação, seja para bate-papos casuais ou discussões profissionais.

Novidades para Canais

Depois de anunciar o lançamento global dos Canais do WhatsApp, o app agora está explorando novas melhorias em relação a esse recurso para aprimorar a experiência do usuário. Entre os exemplos estão a barra de pesquisa destinada a ajudar as pessoas a encontrar rapidamente atualizações de status e canais e um recurso para excluir automaticamente a mídia do canal.

Já a novidade mais recente é um recurso que permite aos usuários copiar rapidamente links de atualização do canal. Disponível na atualização 2.23.20.18 do WhatsApp beta para Android, alguns usuários já estão testando uma nova ação nas opções de mensagem que permite aos copiar o link de atualização do canal.

Assim, quem receber a mensagem e clicar no link, vai abrir imediatamente o canal apresentando a mensagem à qual o link estava associado, facilitando a não perda do contexto da atualização. É importante observar que você não precisa ser o criador do canal para obter um link de atualização do canal, pois esse recurso está disponível para todos os usuários com acesso ao canal.

O recurso é benéfico porque permite aos usuários compartilhar rapidamente atualizações de um canal com outras pessoas, sem encaminhar manualmente a mensagem. Isso significa que também é possível compartilhar a atualização do canal fora do WhatsApp, simplesmente copiando o link, garantindo que todos possam abrir diretamente o canal para consultar a mensagem relevante sem precisar pesquisar todo o histórico do canal.