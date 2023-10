WHATSAPP vai PARAR de funcionar nestes celulares AGORA em Outubro

O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, utilizado por milhões de pessoas diariamente para se comunicar com amigos, familiares e colegas de trabalho. No entanto, a partir de outubro, alguns modelos de celulares deixarão de receber atualizações do WhatsApp, o que significa que o aplicativo pode parar de funcionar nesses dispositivos. Neste artigo, vamos apresentar a lista de celulares afetados e discutir o que isso significa para os usuários.

Por que o WhatsApp vai parar de funcionar em alguns celulares?

O WhatsApp está constantemente lançando atualizações para adicionar novos recursos e melhorar a segurança do aplicativo. No entanto, à medida que o tempo passa, alguns modelos de celulares se tornam incompatíveis com as versões mais recentes do aplicativo. Isso ocorre devido às limitações técnicas dos dispositivos mais antigos, que não conseguem suportar os requisitos de software do WhatsApp.

A partir de outubro, um total de 15 modelos de celulares não receberão mais atualizações do WhatsApp. Isso significa que os usuários desses dispositivos podem enfrentar problemas ao tentar usar o aplicativo. É importante ressaltar que o WhatsApp ainda funcionará normalmente nos dispositivos que não estão na lista, desde que estejam atualizados com as versões mais recentes do sistema operacional.

Quais são os celulares afetados?

Aqui está a lista dos 15 modelos de celulares que não receberão mais atualizações do WhatsApp a partir de outubro:

Galaxy Note 2 Galaxy S2 Galaxy Nexus Galaxy Tab 10.1 Nexus 7 One Desire HD Sensation Xoom Droid Razr Optimus 2X Optimus G Pro Xperia Z Xperia S2 Xperia Arc

Esses modelos de celulares são considerados mais antigos e não possuem os requisitos de software necessários para suportar as atualizações mais recentes do WhatsApp. Portanto, os usuários desses dispositivos podem precisar considerar a troca para um modelo mais recente se desejarem continuar usando o aplicativo.

O que fazer se o seu celular estiver na lista?



Se o seu celular estiver na lista dos dispositivos afetados, existem algumas opções que você pode considerar para continuar usando o WhatsApp. A primeira opção é atualizar o sistema operacional do seu celular, se houver uma atualização disponível. Isso pode permitir que o mensageiro continue funcionando no seu dispositivo. No entanto, nem todos os modelos de celulares têm atualizações disponíveis.

Outra opção é usar um dispositivo alternativo para acessar o WhatsApp. Se você tiver outro celular ou tablet compatível com as atualizações mais recentes do aplicativo, poderá fazer login na sua conta do WhatsApp nesse dispositivo e continuar usando o aplicativo normalmente.

Por fim, se nenhuma das opções acima for viável para você, será necessário considerar a troca do seu celular por um modelo mais recente que seja compatível com as atualizações do WhatsApp. Isso garantirá que você possa continuar usando o aplicativo sem problemas.

Como verificar se o seu celular será afetado?

Se você não tem certeza se o seu celular está na lista dos dispositivos afetados, pode verificar facilmente nas configurações do seu aparelho. Acesse as configurações do sistema operacional e procure pela seção “Sobre o dispositivo” ou “Informações do telefone”. Nessa seção, você poderá encontrar informações detalhadas sobre o modelo do seu celular e a versão do sistema operacional.

Além disso, o WhatsApp possui uma Central de Ajuda em seu site oficial que fornece informações sobre os requisitos de sistema para o aplicativo. Você pode acessar a Central de Ajuda e pesquisar pelo modelo do seu celular para verificar se ele será afetado pelas atualizações.

O que isso significa para os usuários?

Para os usuários cujos celulares estão na lista dos dispositivos afetados, isso significa que o WhatsApp pode parar de funcionar em seus dispositivos a partir de outubro. Isso pode ser um inconveniente, pois o WhatsApp é amplamente utilizado para comunicação pessoal e profissional.

No entanto, é importante lembrar que o WhatsApp não é a única opção de aplicativo de mensagens disponível. Existem várias alternativas, como o Telegram e o Signal, que oferecem recursos semelhantes e são compatíveis com uma ampla gama de dispositivos. Os usuários afetados podem considerar a migração para um desses aplicativos para continuar se comunicando com seus contatos.

Esteja atento às atualizações

O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, mas alguns modelos de celulares mais antigos deixarão de receber atualizações do aplicativo a partir de outubro. Isso significa que os usuários desses dispositivos podem enfrentar problemas ao tentar usar o WhatsApp. É importante verificar se o seu celular está na lista dos dispositivos afetados e considerar as opções disponíveis, como atualizar o sistema operacional ou trocar o dispositivo. Além disso, existem várias alternativas ao WhatsApp disponíveis, caso seja necessário migrar para outro aplicativo de mensagens.