Will Ferrell prevê perfeitamente DK Metcalf TD enquanto os irmãos Manning o perseguem

Cator de comédia Will Ferrel fez uma aparição ESPNde Segunda à noite futebol “ManningCast” e previu perfeitamente um touchdown do wide receiver DK Metcalf do Seattle Seahawks como irmãos Eli e Peyton Manning trollou o comediante com uma comparação corporal com o esculpido NFL jogador.

Ferrell, 56 anos, mostrou seu QI futebolístico quando o primeiro quarto estava chegando ao fim. Ele gritou para a tela implorando ao quarterback dos Seahawks Geno Smith para passar a bola para Metcalf no escanteio.

Smith, 32 anos, fez exatamente isso para dar a liderança a Seattle e fazer Ferrell parecer um especialista da NFL.

Comparação corporal de DK Metcalf com Will Ferrell

Os irmãos Manning então mostraram imagens lado a lado de Metcalf e Ferrell sem camisa e de sunga.

Ferrell aceitou a trollagem e se tornou instantaneamente um favorito dos fãs de “ManningCast”.