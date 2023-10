Will Ferrell será DJ na USC Frat House antes da grande vitória no Arizona

Reproduzir conteúdo de vídeo





Will Ferrel reprisou seu papel como Hank the Tank para uma festa neste fim de semana na USC – só que, desta vez, ele estava girando discos para os festeiros … e, felizmente, sem nenhuma sequência.

O ator foi flagrado cuidando das tarefas musicais na fraternidade Sigma Alpha Mu em Los Angeles no sábado – e com base na iluminação … parece que essa coisa foi uma explosão pré-jogo que aconteceu durante o dia, antes do início da noite. .

Faça com que suas chances de Heisman sejam -100.000. Caleb Williams acabou de vencer o jogo da USC nesta tentativa de 2 pontos. Incrível. pic.twitter.com/wfB8UO3GRF —br_betting (@br_betting) 8 de outubro de 2023

Não há muito contexto além do que você vê no clipe… é WF com seus óculos escuros, tocando música em seu toca-discos em uma varanda – com um grupo de universitários por perto.

Parece que ele estava indo à moda antiga com ‘Eye Of the Tiger’, sem dúvida tentando animar todo mundo antes do grande jogo contra a Universidade do Arizona – que acabou virando um roedor de unhas, indo para o triplo OT e terminando com uma vitória impressionante para os troianos.

Quanto à conexão aqui … bem, Will é ex-aluno da USC e um conhecido fã obstinado – já o é há anos. Mas, mais especificamente, o seu filho de 19 anos Magno na verdade, ele vai para a USC agora… e algo nos diz que ele também pode estar nesta fraternidade.

Supondo que seja esse o caso, você pode somar dois mais dois na aparência de Will aqui.



O mano pode fazer tudo por sua alma mater… seja em um discurso de formatura ou convocar o corpo discente para um grande confronto – Will cuida dos Trojans em todas as frentes.