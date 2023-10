Will Smith abraça Jada no palco e jura ‘apoiá-la pelo resto da minha vida’

Reproduzir conteúdo de vídeo



Will Smithestá ao lado de sua ex-esposa, jurando que não importa o que aconteça Jada Pinkett Smith confessar ou revelar – e já houve muitos – ele estará ao lado dela.

Jada e Will estavam ombro a ombro na noite de quarta-feira em sua cidade natal, Baltimore, onde ela estava divulgando seu livro de memórias, “Worthy”… e ele tocou o Patsy Cline papel perfeitamente. Ao abraçar Jada, ele declarou: “Vou aparecer para ela e apoiá-la pelo resto da minha vida”.

Ele também a chamou de “a melhor amiga que já tive neste planeta”… uma declaração que provavelmente chocará muitos de seus fãs, que sentiram O livro que conta tudo de Jada apenas o desrespeitou e/ou o emasculou.

Lembre-se, Jada já revelou que eles foram separado e “vivo solteiro” desde 2016, chamado Tupac dela “alma gêmea” e disse a parte mais chocante do Tapa do Oscar foi o fato de Will chamou-a de sua “esposa”.

Além de uma declaração que ele emitiuWill ficou em silêncio durante a campanha de mídia de Jada – mas ontem à noite, com seus filhos Salgueiro, Jaden dar Trey no palco com eles… ele fez a pergunta: “Você pode aparecer e amar alguém pelo resto da sua vida mesmo quando não concorda com essa pessoa?”

A resposta é um sonoro sim para Will. Até Jada mudou de opinião nos últimos dias, dizendo que acha que a separação deles é chegando ao fim … e definitivamente parecia que foi ontem à noite.

Para todos que estão totalmente perplexos com os comentários de Jada durante a turnê do livro… Os comentários de Will na noite passada não vão esclarecer as coisas.