Will Smith confessa anos de ‘cegueira emocional’ que o levaram à separação de Jada Pinkett Smith

Will Smith tem sido notícia ultimamente, quando foi revelado que Jada Pinkett Smith e ele estão separados desde 2016 e que ele tinha ‘cegueira emocional’ depois de muitos anos juntos.

Em uma carta ao New York Times, Will Smith declarou: “Quando você está com alguém há mais da metade de sua vida, uma espécie de cegueira emocional se instala e você pode facilmente perder a sensibilidade às nuances ocultas e belezas sutis.”

Will Smith conta como foi acordado pela decisão de Jada de se separar

Enquanto jogava flores para sua ex-esposa, ele afirmou que a mudança dela veio quando ela decidiu se separar, e isso o acordou alegando que havia esquecido como ela era “resiliente, inteligente e compassivo do que [he’d] entendido.“

Enquanto isso, Jada falou com Hoda Kotb em um especial sobre o relacionamento deles: “Acho que quando chegamos em 2016, estávamos exaustos de tentar. deveria estar,”.

Por que Jada Pinkett e Will Smith escondem o divórcio desde 2016?MC

Jada também afirma que quer que as coisas funcionem “Eu prometi que nunca haverá um motivo para nos divorciarmos.”, ela continuou. “Simplesmente não fui capaz de quebrar essa promessa.”

Jada Pinkett-Smith e Will Smith estão tentando fazer funcionar

Além disso, a atriz de ‘Set if Off’ revelou como eles mantiveram sua separação em segredo por tanto tempo”[We were] ainda estou tentando descobrir entre nós dois como fazer parceria né, e como a gente apresenta isso para as pessoas, sabe? E nós não tínhamos descoberto isso,” ela disse.

No entanto, ela também mencionou que tem tentado ficar junta e manter o amor deles “Temos feito um trabalho realmente pesado juntos. Acabamos de ter um amor profundo um pelo outro e vamos descobrir o que isso significa para nós.”