Will Smith finalmente reage às revelações do novo livro de Jada Pinkett Smith

Jada Pinkett Smith tem revelado tudo sobre sua vida complicada para a mídia – mas Will SmithEle esteve absolutamente calado durante tudo isso… até agora, é claro.

O ator é citado em um novo NYT entrevista que Jada deu no sábado ao divulgar seu novo livro – e eles são o primeiro meio de comunicação a realmente ter uma reação registrada… o que é grande, considerando que ele ficou em silêncio nos últimos dias em meio a essas muitas revelações.

O Times diz que recebeu uma resposta por e-mail de Will, que aparentemente lhes contou que as memórias de JPS “meio que o acordaram”. Eles continuam dizendo, parafraseando Will, que ele percebeu que ela é mais “resiliente, inteligente e compassiva do que ele imaginava”. Então, uma citação direta.

Will escreve: “Quando você está com alguém há mais da metade de sua vida, uma espécie de cegueira emocional se instala e você pode facilmente perder a sensibilidade às nuances ocultas e às belezas sutis”. É um pouco enigmático, mas o resultado final é que ele parece apoiá-la.



Seu sentimento aqui é notável, porque as bombas da verdade de Jada nos últimos dias irritaram muitas pessoas… e uma nova conversa se formou sobre ela e Will novamente, incluindo a percepção de que ela está (mais uma vez) emasculando ele publicamente.

Lembre-se, essa foi uma grande conclusão do bate-papo individual ‘Red Table Talk’ alguns anos atrás … quando ela pareceu convencê-lo a falar sobre seu “envolvimento”.

Agora, no entanto… parece que Will não se importa com o que foi compartilhado com o resto de nós – incluindo o fato de que eles não estão mais envolvidos romanticamente, vivem vidas separadas e se recusam a se divorciar… entre muitos, muitos outros segredos que foram revelados.

A única outra coisa notável nesta entrevista do Times é Jada revelando que foi magoada por Chris Rochaespecial da Netflix – onde ele conta piadas sobre ela e Will novamente – e que ela toma ayahuasca regularmente … incluindo uma sessão de viagem com Será um tapa pós-Oscar.