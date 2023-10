Will Smith mostra um pouco de amor a Jada Pinkett Smith em evento de livro: ‘Nosso relacionamento foi brutal’

Will Smith poderia ter respondido de uma maneira muito diferente Jada Pinkett Smith dissensões constantes nas últimas semanas. A atriz está promovendo seu livro de memórias e divulgando aspectos ainda mais privados do relacionamento que ela tem com seu ex-marido. Ela confirmou que eles não estão juntos desde 2016, mas decidiram não se divorciar porque queriam que sua família permanecesse unida no centro das atenções. Este foi apenas o último de uma longa lista de momentos em que Will Smith foi considerada vítima de abuso de Jada. Mas o ator não olha toda a situação dessa forma. Essa definição em preto e branco de um relacionamento não é o que Will Smith vê. No fim do dia, Jada é a mãe de seus filhos.

Will Smith responde aos rumores com uma declaração oficial inesperadaParker Johnson

Will Smith responde aos trolls com esta mensagem para Jada

Por muito tempo, as pessoas online decidiram continuar trollando Will Smith por tirar esse suposto abuso de Jada Pinkett Smith. Mas esquecem que ninguém o forçou a permanecer no relacionamento apesar de estar afastado. Todo mundo está indo para baixo contra Will Smith enquanto ele decidiu ir para cima. Durante um evento de autógrafos do livro em Bibliotecas Pratto ‘Dia da IndependênciaO ator apareceu para fazer um discurso em homenagem à esposa, segurando-a perto dele. Suas palavras a fizeram chorar e possivelmente lembrar que ele sempre a apoiará. Não importa o que. Os dois filhos que tiveram juntos também estiveram presentes no evento. Will Smith o filho mais velho, Trey, também estava lá.

Aqui está o que Will Smith disse: “Eu realmente queria sair e simplesmente estar aqui e segurar isso para você do jeito que você segurou para mim. Tivemos uma vida muito, muito longa e tumultuada [relationship]. Chamamos isso de ‘brutíssimo’. Foi brutal e lindo ao mesmo tempo. Ao estar aqui diante de vocês hoje, estou mais feliz do que jamais estive em toda a minha vida. Conquistei tudo que sempre quis em toda a minha vida. Não sobrou nada que eu deseje neste mundo – todos os prêmios, todo o dinheiro, a família – tudo o que sempre sonhei. Você pode aparecer e amar alguém pelo resto da vida, mesmo quando não concorda com essa pessoa? Jada é a melhor amiga que já tive neste planeta e vou aparecer para ela e apoiá-la pelo resto da minha vida.”