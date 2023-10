Windsurfista australiano bate em uma enorme baleia durante um passeio no oceano selvagem

Reproduzir conteúdo de vídeo



Jason Breen

Um windsurfista teve uma surpresa inesperada ao pegar as ondas na Austrália esta semana… uma enorme baleia o atingiu enquanto ele estava no meio do passeio – e por um momento, ele pensou que a criatura marinha iria matá-lo.

Tudo aconteceu quando Jason Breen estava embarcando na costa de uma das praias do norte de Sydney na manhã de quarta-feira.

O homem de 55 anos estava navegando na água em um lindo dia… quando de repente, ele se chocou contra uma baleia.

Você pode ver no vídeo capturado na câmera GroPro de Breen… ele bateu forte no mamífero – e em uma entrevista com Windsurf.TV horas após o incidente, ele disse temer que sua vida tivesse acabado.

“Isso me arrastou para baixo de 6 a 9 metros”, disse Breen. “A única coisa que me salvou foi minha coleira. A correia foi completamente arrancada. E se isso não acontecesse, eu provavelmente não estaria aqui. Foi apenas o rompimento daquela corda na perna que realmente me salvou.”

Breen disse acreditar que a baleia o arrastou para baixo da água por cerca de 20 segundos… andaime 9Notícias, “Achei que estava tudo acabado.”

Breen, porém, conseguiu rir de tudo isso depois que escapou… e então descobriu um espectador, Paulo Nettlebeckna verdade capturou o momento na câmera a algumas centenas de metros de distância.

Na verdade, Nettlebeck ficou tão nervoso depois de testemunhar tudo que disse que ligou para as autoridades australianas em busca de ajuda.