Wiz Khalifa canta ‘Use Somebody’ do Kings of Leon em apresentação épica de karaokê

Wiz Khalifa canalizou sua estrela do rock interior em Rosa âmbar festa de aniversário… cantando tudo para o que se transformou em uma apresentação épica de karaokê!!!

Em um vídeo obtido pelo TMZ, Wiz cantou com todo o coração o mega-hit de Kings of Leon, “Use Somebody”… e o público estava adorando!!

Wiz abriu as portas de sua casa chique em Los Angeles no último sábado para comemorar o 40º aniversário de sua ex, Amber. Uma verdadeira mistura de personagens estava presente… incluindo Abímbola “Bola” dar Olabinjo “Ola” Osundairotambém conhecidos como os irmãos envolvidos em Jussie Smolletté um falso crime de ódio.