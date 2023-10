Wiz Khalifa parou de beber há 8 meses e chama isso de ‘Khali Sober’

Wiz Khalifa diz que está seco há 8 meses e é um homem melhor por isso… mas não tem planos de abandonar a maconha e os cogumelos.

O rapper de “Black & Yellow” está de volta com um novo álbum “Khali Sober”, que ele explicou no podcast “Cuhmunity” como sua abordagem personalizada sobre a sobriedade vivendo no Golden State.

Wiz diz que sua chave para parar de beber foi parar de tomar goles entre as tomadas enquanto gravava na cabine e, finalmente, decidiu parar após um lapso ocasional durante apresentações ou funções familiares.



Ele testou ficar sem álcool na estrada pela primeira vez no verão passado, quando ele e Snoop Dogg embarcou em sua turnê de reunião do ensino médio… e fez com que todos ficassem em forma sem se preocupar com ressacas



Os rappers têm limpado sua atuação a torto e a direito este ano… a última vez que conversamos com Lil Uzi Verteles elogiou o ato de sobriedade, tendo gravado “The Pink Tape” sem drogas antes de se tornar o primeiro álbum de hip hop a chegar ao primeiro lugar. 1 em 2023.

Montana francesa, Busta rimas, Homem metódico e várias outras lendas do rap recentemente se uniram para uma iniciativa de saúde… é uma tendência crescente.

