Woah Vicky apoia o retorno de Lil Tay e quer colaborar

Uau Vicky não tem nada além de coisas boas a dizer sobre Lil Tay está de volta aos holofotes depois de anos ausentes… e ela espera que uma colaboração esteja no futuro deles, como nos velhos tempos.

Vicky disse ao TMZ … ela acha que Tay está ótimo e está orgulhosa da sensação online por ter chegado à internet após 5 longos anos de silêncio de rádio com uma música totalmente nova.

Você deve se lembrar, as garotas eram amigas em 2018, quando Tay estava explodindo online por causa de suas flexões – algo que se alinhava perfeitamente com a marca de Vicky.

Eles saíam bastante e até estavam lado a lado quando Vicky chegou em uma briga com outra estrela viral Danielle Bregoli também conhecido como Bhad Bhabie.

Conforme informamos, Tay foi ao vivo no IG no sábado, falando pela primeira vez sobre ela boato mortal dar chamando o pai dela por uma série de supostas irregularidades.

